Одна сторона участка 40 га граничит с рекой Нерис. В результате экскурсии, которая заняла 1 ч., гости компании смогли убедиться в том, что Grigeo под Вильнюсом работает не так, как Grigeo Klaipėda.
На прошлой неделе стало известно, что компания Grigeo Klaipėda преднамеренно сливала в Куршский залив неочищенные стоки, природе нанесен огромный ущерб.
После этого скандала появились подозрения, что компания Grigeo халатно относится к требованиям по охране окружающей среды не только на взморье, но и в Грикишкес, рядом с Вильнюсом. Журналисты DELFI зафиксировали в Григишкес две трубы. Из одной из них вода текла в реку Нерис. Представители компании уверяют, что это речная вода из канала реки Воке.
Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, который принял участие в экскурсии, сказал журналистам, что никаких нарушений не установили.
Между тем гендиректор Vilniaus vandenys Марюс Швайкаускас пока не мог дать однозначный ответ.
"Это была легкая часть расследования, мы осмотрели место визуально. Основная работа - пересмотр их технологического процесса, надо убедиться в том, сколько они берут воды из Воке. Потом надо сравнить это с тем, сколько они передают для очистки в Vilniaus vandenys", – сказал он.
По словам заведующего Вильнюсского отдела контроля качества Жильвинаса Лефикаса, во время проверки обнаружили больше выводов, чем указано на плане. Будут проверять, все ли они оборудованы с соответствующими разрешениями, пишет ELTA.
"Компания уже представила схемы канализации, мы видели визуально, сейчас надо сесть за чертежи, смотреть, все ли соответствует. Не все трубы были зафиксированы на схеме. (...) Сегодня мы осмотрели очень много. Я не считал, но было 11–12, а в плане указаны 5, еще два , которые не работали", – сказал Лефикас.
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