Представители Минэнерго Беларуси отрицают информацию о забастовке на БелАЭС

"БелАЭС работает в обычном режиме", - сказал он. Источник сообщил, что за пределами станции прошла небольшая встреча работников "Гроднопромстроя" с руководством.
"Территория АЭС – объект строгого режима, здесь не может быть никаких сбоев", - сказал представитель АЭС.
В пятницу некоторые белорусские СМИ сообщили о забастовке на АЭС в Островце.
Напомним, что БелАЭС построена в 50 км от Вильнюса.
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