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После того как правительство Литвы сообщило, что вскоре во всей стране введут карантин, и закроются не только заведения общепита, но и кинотеатры, некоторые их представители сказали, что им непонятны мотивы такого решения. По их словам, власть должна принимать решения с учетом конкретного сектора, а не закрывать все подряд.
In the cinema
In the cinema
© Shutterstock

Глава Forum Cinemas в Литве Гинтарас Плитникас сказал, что власти должны иначе подходить к этому вопросу.

"Власти в очередной раз не учитывают сегменты, делают все одним взмахом ножа, не думая о том, где безопасно, а где нет, они считают, что надо закрыть все, такой социалистический принцип.

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Если скажут закрываться, мы закроемся, мы должны соблюдать законы, но никакие наши аналитические исследования из надежных организаций не открыли глаза клерков на то, что кинозал - одно из самых безопасных мест в мире потому, что там большая площадь, хорошая вентиляция, и никто никогда не может заразиться, это доказано, но нас не слушают.

Нигде в мире кинотеатры не были очагами, это невозможно технологически. Это в 8 раз более безопасное место, чем офисы. Но, к сожалению, проведенный анализ, его никто не читал, а нас, скорее всего, снова закроют. Посмотрим, выживем ли", – сказал Delfi глава Forum Cinemas.

Раймундас Билинскас, представитель Multikino, заверил, что кинотеатр уже в течение некоторого времени живет мрачными настроениями, поэтому они уже были готовы к такому решению, зрителей приходят все реже.

"Уже со среды людей приходит все меньше. Сегодня - военное положение, и тебе как-то надо выждать, выжить. Если у нас нет иного способа, мы не готовы, то все мы должны отдохнуть от социальных нам будет легче, ведь маленьким кинотеатрам может быть легче, они могут получать деньги из муниципалитета, а большим коммерческим сложно, они в опасности, ведь за лето ничего не удалось отложить, все уже "проели".

Для нас актуальны все формы помощи, ведь когда появились первые случаи, люди стали избегать мест скопления людей, мероприятий, не исключение и кинотеатры. Можно сказать, что у нас кризис не кончается с марта, а сейчас нам нужна помощь для оплаты аренды и простоя работников", – сказал он.

Директор кинотеатра Skalvija Вильма Левицкайте также сказала, что важно учитывать сектор, и тогда закрывать или нет.

"Меня не покидает ощущение, что это как удары топором, хотят запретить все, все сегменты. Я не знаю, есть ли данные о том, что люди заболевают в кинотеатрах? Я такого не слышала.

Думаю, что мы гарантируем безопасность, есть расстояние, все в масках, людей мало. Думаю, что было бы лучше предоставить организациям и людям возможность самим решать, ходить им в кино в это время или нет.

Хочется, чтобы была возможность выбора. Думаю, что мы после Scanorama все же закрылись бы сами, поскольку нет смысла работать, когда людей немного", – сказала она.

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