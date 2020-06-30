Председатель Общины евреев Литвы Фаина Куклянски и депутат Эмануэлис Зингерис в общем комментарии подчеркнули, что после оккупации Литвы СССР именно литовские евреи претерпели больше всего гонений, немалая их часть была сослана в Сибирь.

"Большинство евреев в Литве было против советской власти", – сказано в комментарии на сайте Общины евреев Литвы.

Куклянски и Зингерис обратили внимание на то, что Путин в своем комментарии умолчал о массовых репрессиях во время первой оккупации, когда пострадали народы оккупированных СССР стран, в особенности евреи, а также о борьбе коммунистов против сионизма. В комментарии напоминают, что как только в Литву пришла советская власть, были закрыты посольства иностранных государств, включая японское посольство, спасавшее еврейских беженцев, которые бежали в Литву из оккупированной немцами Польши.

"Хорошо обдуманная ложь господина Путина о первом несчастье, о советской оккупации и насильственное уничтожение независимости в Литве, нужна только для достижения нынешних имперских целей недемократической России. Мы, потомки литовских евреев, против такой фальсификации истории порабощения нашей независимой Литвы", – сказано в комментарии.

"Путин не должен лгать, говоря, что оккупация Литвы отвечала тогдашнему международному и внутригосудаственному праву. Это был запланированный захват независимых стран, оккупация и аннексия, нарушение международного права", – заявили представители еврейской общины.

"Господин президент Российской Федерации! От имени группы граждан Литвы, которая больше всего пострадала в результате первой советской оккупации просим Вас "не опекать" задним числом евреев Европы (...). Приход сталинской армии в страны Балтии, создание марионеточного советского правительства тогда стало концом свободной истории народов всего региона", – сказано в комментарии.

Путин в июне представил большую статью, посвященную истории, в которой он не только заявляет о необходимости оценить роль СССР в победе над Германией, но и оправдывает аннексию Литвы, Латвии и Эстонии СССР.