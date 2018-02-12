"Мы ждем гостей - будет непосредственная беседа о проблемах, мы хотим услышать причины, по которым нарушения постоянно повторяются", - сказал BNS председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас.

Ретрансляция зарегистрированного в Швеции телеканала "РТР-Планета" в Литве за подстрекательство к войне и разжигание ненависти запрещалась уже дважды - в 2015 году и в 2016 году. Оба раза ретрансляция канала запрещалась на три месяца из-за высказываний депутата Госдумы России Владимира Жириновского в программах канала. После этих санкций комиссия по-прежнему фиксировала нарушения.

Литовские транслирующие компании в 2015 году также обязали перевести телеканал "РТР-Планета" в пакет платных программ, однако после сигналов из Еврокомиссии, что это может нарушать право Евросоюза, КЛРТВ отозвала это ограничение.