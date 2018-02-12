"Мы ждем гостей - будет непосредственная беседа о проблемах, мы хотим услышать причины, по которым нарушения постоянно повторяются", - сказал BNS председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас.
Ретрансляция зарегистрированного в Швеции телеканала "РТР-Планета" в Литве за подстрекательство к войне и разжигание ненависти запрещалась уже дважды - в 2015 году и в 2016 году. Оба раза ретрансляция канала запрещалась на три месяца из-за высказываний депутата Госдумы России Владимира Жириновского в программах канала. После этих санкций комиссия по-прежнему фиксировала нарушения.
Литовские транслирующие компании в 2015 году также обязали перевести телеканал "РТР-Планета" в пакет платных программ, однако после сигналов из Еврокомиссии, что это может нарушать право Евросоюза, КЛРТВ отозвала это ограничение.
В Литве в прошлом году на одну десятую возросло число киберинцидентов
Число кибернетических инцидентов в Литве в прошлом...
Первые "детские" деньги уже на счетах родителей
Первые в этом году "детские" деньги уже на счетах части...
Представителей "РТР-Планеты" пригласили в Литву, чтобы обсудить повторяющиеся нарушения (26)
На этой неделе в Литву должны приехать представители...
Доработаны новые запреты для курильщиков в Литве: введут критерий разумности (31)
Депутат литовского парламента от Литовского союза...
Потрясенный судьбой убитого ребенка врач: его уже нельзя было спасти (4)
12 февраля в Каунасском окружном суде рассматривают...
TOP новостей
Литовские дипломаты выражают протест в связи с гимном Литовской ССР на турнире по дзюдо в Италии (61)
Литовские дипломаты в понедельник выражают протест в...
После запретов предложение абитуриентам – вас ждет Польша (24)
Абитуриенты в Литве привыкли отмечать стодневки и...
Первые "детские" деньги уже на счетах родителей
Первые в этом году "детские" деньги уже на счетах части...
Владениями Карбаускиса у Каунасского водохранилища заинтересовались инспекторы (5)
Инспекторы по охране природы не нашли в лесу у...
Потрясенный судьбой убитого ребенка врач: его уже нельзя было спасти (4)
12 февраля в Каунасском окружном суде рассматривают...