На этой неделе в Литву должны приехать представители российского телеканала "РТР-Планета" - Комиссия Литовского радио и ТВ (КЛРТВ) обсудит ситуацию в связи с повторяющимися нарушениями при ретрансляции программ этого канала в Литве.
RTR Planeta
© DELFI.lv

"Мы ждем гостей - будет непосредственная беседа о проблемах, мы хотим услышать причины, по которым нарушения постоянно повторяются", - сказал BNS председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас.

Ретрансляция зарегистрированного в Швеции телеканала "РТР-Планета" в Литве за подстрекательство к войне и разжигание ненависти запрещалась уже дважды - в 2015 году и в 2016 году. Оба раза ретрансляция канала запрещалась на три месяца из-за высказываний депутата Госдумы России Владимира Жириновского в программах канала. После этих санкций комиссия по-прежнему фиксировала нарушения.

Литовские транслирующие компании в 2015 году также обязали перевести телеканал "РТР-Планета" в пакет платных программ, однако после сигналов из Еврокомиссии, что это может нарушать право Евросоюза, КЛРТВ отозвала это ограничение.

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