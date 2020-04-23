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Представители врачей говорят, что просто необходимо вернуть пациентам некоторые услуги, которые не предоставляют во время карантина.
Представитель врачей: некоторые услуги вернуть просто необходимо
© DELFI / Andrius Ufartas

"Некоторые услуги вернуть необходимо, поскольку те хронические заболевания, лечение которых может быть на какое-то время отложено, не могут вечно оставаться без лечения. Это состояние пуст незначительно, но все время ухудшается", – сказала LRT в четверг заместитель Литовского союза врачей Юргита Сеёнене.

"Есть такие болезни, с которыми уже надо справляться. Мы слышим сигналы коллег - состояние некоторых пациентов из-за этих хронических заболеваний ухудшилось, из-за того, что и анализы не делают, и процедуры не проводят, часть этого надо вернуть", – сказала врач.

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Министр здравоохранения Аурелиюс Верига 22 апреля сказал, что сначала возобновят предоставление плановых процедур, рекомендованных экспертами.

По его словам, в числе приоритетов упоминают болезни, которые могут привести к тяжелым последствиям и смерти пациентов.

Плановое лечение пациентов будет организовано по региональному принципу.

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