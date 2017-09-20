После публикации на DELFI, комментаторы возмущались разницей в ценах и не скрывали, что чувствуют себя обманутыми, некоторые даже предлагали объявить бойкот. Разные цены на те же товары уже давно не дают покоя жителям Литвы.
Разницу они фиксируют и замечают в магазинах разных сетей, действующих в Литве и за рубежом, критикуют и магазины одежды и обуви.
Реагируя на дискуссии о разнице в цене, свое мнение высказал и исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас.
"Не стоит удивляться, когда цены на те же товары отличаются в разных странах. На конечную цену каждого товара влияет множество факторов, характерных для рынка конкретной страны, и определяют разницу в цене.
Люди лучше всего понимают явные факторы, такие как размер рынка, иначе, – число покупателей, разница в налогах, расходы на рабочую силу, транспорт и стоимость энергоресурсов, стоимость строительства и ремонта, другие факторы", – сказал он.
Вилимас также утверждает, что не надо забывать и уровень конкуренции в разных странах. "Чем больше конкуренция – тем лучше для потребителя, цена будет лучше.
Чем больше магазинов у торговцев, тем ниже цену он может установить. Нельзя сравнивать рынок, где у того же продавца 2000 магазинов и рынок, где всего 30 магазинов.
По законам экономики, на маленьком рынке торговцу сложно предложить ту же цену, что и на большом, где продают намного больше", – сказал он.
Он также обратил внимание на то, что в каждой стране отличаются зарплаты работников, налоги бизнеса и расходы на эксплуатацию.
"Все это влияет на конечную стоимость. К сожалению, но часто в силу объективных причин наша страна проигрывает в контексте других стран, поскольку у нас довольно небольшой рынок даже в контексте стран ЕС", - сказал Вилимас.
Он признал, что на цену влияет и тот факт, что литовцы согласны с такими ценами и их платят.
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