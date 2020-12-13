Представитель профсоюза медиков: жду, когда чиновники осознают, насколько ужасна реальность

Со своей стороны, представитель аграриев, уже работающий в оппозиции, бывший председатель Бюджетно-финансового комитета Сейма (БФК) Валюс Ажуолас и уходящий министр здравоохранения Аурелиюс Верига, говорят, что нынешние правящие имеют все возможности найти способ восполнить этот пробел. Пока политики ищут виновных и пытаются найти выход из ситуации, врачам остается только ждать и надеяться, что их потребности будут удовлетворены.

Утверждают, что в бюджете следующего года не предусмотрено около 1 миллиарда евро

По словам консерватора Миколаса Маяускаса, нового председателя БФК, сектору здравоохранения необходимо будет внести три корректировки в бюджет следующего года - около 65 миллионов евро на возможные дополнительные расходы на закупку вакцины от коронавируса, около 36 миллионов евро на полгода для финансирования надбавок медикам, работающих с пациентами с COVID-19, и почти 50 миллионов евро на повышение их заработной платы за счет увеличения минимальной месячной заработной платы. В целом, с учетом всех других возможных расходов, в проекте бюджета, представленном временным правительством, не отражено около 1 миллиарда евро.

"В настоящее время бюджет дефицитный, а это значит, что мы покрываем все дополнительные расходы за счет заемных средств. Так что делать это нужно будет с дополнительными затратами", - отметил М. Маяускас.

По его словам, в первоначальной версии проекта бюджета повышение заработной платы в принципе предусматривалось только для сотрудников полиции и сотрудников Службы безопасности командования.

"Я не против повышения зарплаты сотрудникам полиции. Безусловно, это необходимо, но решение о повышении только сотрудникам полиции, а не врачам, сложно объяснить. Сегодняшняя ситуация показывает, что медики стоят на передовой и спасают жизни всех нас. Самое меньшее, что мы можем сделать, - это предоставить им максимально возможное финансирование, чтобы они могли выполнять свои функции наилучшим образом", - утверждал глава БФК.

Оппозиция предлагает нынешним правящим искать выход

На вопрос, почему в госбюджете не предусмотрены средства на повышение заработной платы врачей в следующем году, бывший председатель БФК Валюс Ажуолас подчеркнул, что проект еще можно скорректировать.

"Вся эта критика должна быть обращена в другую сторону - бюджет теперь в их руках, и их правительство улучшит наш бюджет, они могут все сделать - они могут повысить зарплаты, они могут увеличить пенсии. Все в их руках", - сказал В. Ажуолас.

Парламентарий также подчеркнул, что на вопрос повышения заработной платы оказывают влияние и другие страны.

"Это решает трехсторонний совет, представители профсоюза. Эти группы принимают решения - насколько и кому следует увеличить. В любом случае, зарплаты врачам за четыре года были увеличены на 50%, что действительно много", - сказал бывший председатель БФК.

Со своей стороны, бывший министр здравоохранения Аурелиюс Верига объяснил Delfi, что возглавляемое Сквернялисом правительство уклонилось от долгосрочных обязательств, потому что об этом попросили новые правящие. При этом он напомнил, что подписанное в 2017 году соглашение с представителями медиков о повышении заработной платы уже выполнено, и, по словам А. Вериги, новых договоренностей не было.

"Я неоднократно говорил, что на следующий год нужно было предоставить значительно большую сумму, потому что в этом году уже произошло значительное повышение заработной платы по нашим договоренностям. (…) У нас не было никаких новых соглашений ни с какими профсоюзами", - отметил бывший министр здравоохранения.

По его словам, новые правящие сами попросили не брать на себя долгосрочных обязательств.

"Мы не брали на себя никаких новых обязательств, потому что я считаю, что новому правительству необходимо сесть за стол переговоров с профсоюзами и прийти к соглашению. (…) Было дано столько обещаний, что сейчас их будет очень сложно выполнить - на каждом собрании напоминали, повторяли, что зарплаты слишком низкие, их нужно повышать. Вот и придется это делать сейчас", - добавил А. Верига.

Врачам остается ждать: представленный временным правительством проект бюджета не удивил

Пока политики ищут выход из ситуации, врачам остается только надеяться, что будут выделены средства на повышение их зарплат. Как сказала Delfi глава профсоюза работников медицинских учреждений Solidarumas Йоланта Кебурене, ее не удивил тот факт, что уходящее правительство не выделило денег на повышение зарплат врачей.

По словам Й. Кебурене, врачи все еще испытывают горечь после уже упомянутого соглашения 2017 года между Минздравом и медицинскими профсоюзами о повышении зарплаты, согласно которому заработная плата медсестер достигла размера 1,5 средних зарплат (СЗ), а заработная плата врачей - 3 СЗ. Тогда, как призналась Й. Кебурене, ни медики, ни их адвокаты не предвидели, что речь идет только о показателях 2017 года.

"Наши юристы смотрели, не только мы, но и они не заметили подвоха. Так что особого удивления не было. Откровенно говоря, я даже ждала этой нагрузки, чрезвычайной ситуации, чтобы в конце концов мы могли показать свой хребет - чтобы чиновники поняли, сколько работников не хватает, сколько нам лет и насколько мы слабы в этом месте", - сказала Й. Кебурене.

Она не скрывала, что нынешние правящие, еще работая в оппозиции в течение предыдущего срока, помогли профсоюзу медиков, когда у него возникли проблемы в общением с властями . В результате, по словам лидера профсоюза, ожидается, что новые правящие адекватно оценят чрезвычайно тяжелое положение врачей и найдут средства для повышения их заработной платы.

"Так было до сегодняшнего дня. Я не знаю, что может повлиять, что может измениться, потому что иногда в других обстоятельствах мы видим людей с другой стороны, но по сей день мы видим людей, которые нормально и адекватно оценивают ситуацию", - сказала Й. Кебурене.

Новые правящие обещают обеспечить рост зарплат медикам.