"Я могу подтвердить, что кандидатура Пярванаса не будет предложена на второй срок полномочий", – сказал BNS в понедельник Томас Бержинскас.
Пярнавас был назначен главой полиции 11 ноября 2014 года.
Согласно нынешнему порядку генкомиссара полиции назначает президент по предложению правительства. Поэтому в среду правительство должно предложить президенту Гитанасу Науседе уволить Пярнаваса.
В ноябре вступит в силу новая процедура назначения, согласно которой главу полиции будет назначать само правительство.
Бержинскас пока не называл возможных кандидатов на пост генкомиссара.
43-летний Пярнавас работает в полиции с 1995 года. Десять лет он работал в комиссариате полиции Игналинского района, затем в 2005–2008 годах возглавлял полицию Зарасайского района.
В 2008–2014 гг. был начальником Главного комиссариата полиции Утенского округа, с февраля по ноябрь 2014 года возглавлял полицию Каунаса.
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