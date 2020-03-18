"За вчерашний день в полиции зарегистрировали 255 случаев нарушения условий карантина: это работа магазинов, которые должны были быть закрыты, или нарушение режима изоляции людьми, которые должны находиться дома", – сказал он.

На просьбу пояснить конкретнее, Сурплис сказал, что люди больше всего реагируют на то, что бросается в глаза.

"Бывают разные случаи, я бы сказал, особенно остро люди реагируют на то, что бросается в глаза, это работа магазинов, которые должны быть закрыты, работа частного детского сада, что совершенно недопустимо. Люди звонят, полиция готовится реагирует и делает это", – сказал Сурплис.

Он заметил, что в первый раз полиция делает предупреждение, если после этого ситуация не меняется, то применяются санкции.

Со среды в Литве начнут действовать мобильные пункты проверки. В них, зарегистрировавшиеся по номеру 1808 люди могут сдать образцы для проверки на коронавирус.

"Чего доброго, у нас будет поток людей. Но мы уже не раз говорили, что по номеру 1808 надо позвонить и рассказать о симптомах. Если врачи решат, что есть смысл вас проверить, то скажут куда и когда приехать, но приехать надо на своем автомобиле. Тогда медики возьмут образец. Я надеюсь, мы справимся с потоком, что не будет очередей на несколько десятков километров, как в США", – сказал он.