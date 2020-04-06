"Как и обещали, ситуация улучшается, антисептик есть во всех аптеках. Улучшается и ситуация с масками. Разного типа маски есть во всех аптеках, мы говорим о десятках тысячах. Мы говорим и о том, что в ближайшее время в аптеке поступят десятки тысяч, а иногда и больше медицинских и других масок", – сказал на пресс-конференции Сурплис.

"Неплохо обстоят дела и с одноразовыми перчатками. Например, в аптеке Benu их сейчас есть 32 000. В апреле планируют получить 50 000, в других аптеках тоже ждут большие партии", – прибавил он, призывая не покупать средства защиты у спекулянтов.