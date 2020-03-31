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Представитель правительства Гедрюс Сурплис сказал, что в Литве нелегко купить антисептик, и заметил, что сам вместо него покупает крепкую водку.
Giedrius Surplys
Giedrius Surplys
© DELFI / Domantas Pipas

"Она есть в магазинах, я сам все время покупаю в магазине Rimi. 79 градусов, только называется водка", – сказал 31 марта Сурплис.

Однако он отметил, что жителям сложно найти в магазинах средства защиты – маски, перчатки, антисептик и т.д. "Спрос не удовлетворяется, многие аптеки делают все, чтобы купить это у литовских производителей, или привезти из-за границы, но для этого нужна помощь государства.

Поэтому мы просим МИД и Министерство транспорта и коммуникаций свести литовских фармацевтов с ассоциациями, чтобы они получили помощь через посольства", – прибавил он.

ru.DELFI.lt
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