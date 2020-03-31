"Она есть в магазинах, я сам все время покупаю в магазине Rimi. 79 градусов, только называется водка", – сказал 31 марта Сурплис.
Однако он отметил, что жителям сложно найти в магазинах средства защиты – маски, перчатки, антисептик и т.д. "Спрос не удовлетворяется, многие аптеки делают все, чтобы купить это у литовских производителей, или привезти из-за границы, но для этого нужна помощь государства.
Поэтому мы просим МИД и Министерство транспорта и коммуникаций свести литовских фармацевтов с ассоциациями, чтобы они получили помощь через посольства", – прибавил он.
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