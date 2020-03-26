Сурплис рассказал, как сейчас будет проходить изоляция вернувшихся граждан после смены порядка в среду вечером.

"Когда вы будете приезжать в Литву, работники Национального центра общественного здравоохранения вручат на подписку требование соблюдать условия изоляции, тогда разделяют людей на две группы: на тех, кто может и хочет изолироваться и на тех, кто не хочет или не может это сделать дома", – сказал представитель правительства.

Он заметил, что важный момент - декларация места жительства.

"Если у вас такого нет, вы не сможете сами изолироваться, о вас позаботится муниципалитет. Работники НЦСО решат, будете вы изолированы дома или в муниципальном помещении и выдадут маски, возьмут подписку об обязательствах соблюдать карантин, что вы понимаете, какая ответственность ждет за несоблюдение порядка, и что вы согласны с проверками", – сказал Сурплис.

Он упомянул, что вчерашняя история с пассажирами из Англии и Аликанте показала, что столичные власти не способствуют проведению слаженной работы по изоляции возможно зараженных.

"Вильнюсский муниципалитет, по моим данным, отказался изолировать тех людей, которые этого хотели. Им также не обеспечили человеческие условия - воду и еду для тех, кто ждал муниципальный транспорт", – сказал он.

Сурплис сказал, что все муниципалитеты вмести с властями сделают все возможно для того, чтобы "вернувшиеся из-за границы были изолированы в установленном порядке и испытали как можно меньше неудобств, чтобы с ними себя вели по-человечески".