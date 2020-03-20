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"Ситуация намного серьезнее, чем многие думают", – сказал о правилах самоизоляции и их несоблюдении представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис в передаче "Утро на Delfi".
Giedrius Surplys
Giedrius Surplys
© DELFI / Domantas Pipas

Полиция фиксирует сотни сообщений о нарушении режима самоизоляции. Сурплис сказал, что людей, которые не понимают, что им говорят, ждут штрафы.

"Если мы увидим, что люди равнодушно относятся к требованиям самоизоляции, можно привлечь работников отдела общественного порядка, подключен механизм правоохраны, тем, кто не понимают – объяснят, а если люди не хотят понимать – будет составлен протокол и назначен штраф. Условия самоизоляции надо соблюдать", – сказал он.

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По словам Сурплиса, в Литве видна явная тенденция – большая часть случаев коронавируса - привозные.

"По моим данным, 2-3 случае местные, а остальные - привозные. Будем видеть, что будет после запуска работы мобильных пунктов. Тенденция ясна, пока вирус приходит из-за границы", – сказал он.

Он сказал, что понимает, что в четверг вечером, когда сообщали о враче из Укмергской больницы, была допущена ошибка.

"Надо понимать, что здоровье человека - это щепетильный вопрос, он вызывает бурю в обществе, страхи. (…) Вчера в спешке допустили ошибку, это человеческий фактор, да, перепутали некоторые данные", – сказал он.

Он сказал, что приоритет – прием людей с коронавирусом.

"Премьер принял решение всеми возможными способами не жалеть ресурсов на защиту врачей. Деньги есть, мы активно работаем с бизнесом, зарубежными партнерами, чтобы в Литву доставили все необходимое. На следующей неделе доставят 30 000 реагентов, вчера из Китая доставили маски и перчатки. Мы должны обеспечить врачей", – сказал Сурплис.

Он заверил, что сейчас возможным больным считают всех, вернувших из-за рубежа.

"Раньше мы ждали симптомов, сейчас хочу сказать, что по большей части таких людей сразу тестируют", – сказал собеседник.

"Мы не понимаем, какой жесткой должна быть изоляция. Мы думаем, вот не хожу на работу, могу пойти в магазин и погулять в парке, может с семьей за город поехать. Поэтому рекомендации постоянно уточняют", – сказал Сурплис.

"Изоляция, если вы прилетели из-за границы, если у вас появились симптомы, значит, вы должны сидеть дома, нельзя ходить в магазин, нельзя идти на детские площадки, вы должны быть дома", – подытожил он.

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