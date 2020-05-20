"Люди, которые хотят вернуться в Литву, должны внимательно следить за информацией, даже если видят билеты в продаже. Авиасообщение сейчас - исключение, поэтому если появляются билеты на нерегулярные рейсы в Литву, это должно вызвать удивление - такую информацию надо проверять, в первую очередь на сайте Вильнюсского аэропорта", – сказал Сурплис.
Авиакомпания Wizz Air сейчас продает билеты из Вильнюса в Лондон и Дортмунд – полеты, как указано, начнутся с 22 мая.
Туроператор Kidy Tour на прошлой неделе продавал билеты на заказные рейсы из Вильнюса в Осло, Дублин и Лондон и назад, но разрешение на эти рейсы не получил. Компания вернула клиентам полученные деньги.
По словам Сурплиса, разрешение на регулярные рейсы дает Министерство иностранных дел Литвы и правительство, а на нерегулярные – Литовское агентство безопасности транспорта.
"МИД перед подачей заявки правительству консультируется с Минздравом, с эпидемиологами, следит за ситуацией в той стране, куда дают разрешение на полеты", – сказал Сурплис.
Правительство 20 мая намерено рассмотреть выдачу разрешения на полеты в Осло.
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