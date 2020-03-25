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25 марта утром на пресс-конференции советник премьер-министра Литвы Гедрюс Сурплис информировал, что в Литве подтверждены 255 случаев коронавируса.
Представитель правительства призывает жителей сообщать в полицию о нарушении режима изоляции
© DELFI / Domantas Pipas

Он напомнил, что сегодня - последний день транзита через Литву, последний день, когда еще можно переехать ее границу.

"Сегодня ночью истекает срок транзита для тех, кто хочет проехать через территорию Литвы и вернуться домой", – сказал он.

Во вторник в Литве вступил в силу новый порядок принудительного карантина для вернувшихся из-за границы, это вызвало недовольство в обществе, были и неприятные инциденты.

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"Что касается изоляции, тут полиция готова. Рекомендация будет такой, люди должны жить в эти 14 дней по одному, исключения возможны для членов семьи. Кроме того, должны обеспечить поставки еды, обсуждают вопрос обеспечения охраны таких мест", – сказал Сурплис.

Советник министра призвал не демонизировать всех вернувшихся из-за границы соотечественников.

"Просим не демонизировать этих людей. Большинство из них здоровы, многие понимают, что должны соблюдать режим изоляции и карантин. Прошу общество не мстить, но оставаться бдительным, если вы заметили, что кто-то не соблюдает условия самоизоляции, то скажу просто, сообщайте об этом в полицию", – сказал Сурплис.

Delfi напоминает, что 25 марта правительство будет решать вопрос продления карантина во всей стране, будут принимать решения об ужесточении условий карантина.

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