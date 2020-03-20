Представитель правительства объяснил, в каком случае ограничили бы передвижение по Литве

"Если будет ситуация, когда в одном городе будут десятки, сотни больных людей, которые общались с другими в публичных местах, и местное распространение стало бы настолько драматическим, что можно было бы планировать закрытие Вильнюса и карантин, но пока это еще не та стадия", – сказал Сурплис.

Он заметил, что пока больше всего случаев болезни зафиксировано в Вильнюсе.

"Вильнюс сейчас лидирует, больше всего людей находится в Сантаришкской клинике", – сказал он.

"Сейчас проводят больше тестов. Начинают работу 10 мобильных пунктов по всей Литве. Можно будет сдать в них анализы и ждать результата дома", – сказал Сурплис.

"Как уже сообщалось, чтобы общество могло себя чувствовать спокойно, Минздрав с помощью специалистов в сфере ИТ, готовит систему, которая, если кто-то заразится вирусом, будет давать сигнал, что этот человек был в таком-то автобусе, в такое-то время был в таком-то кафе. Чтобы люди могли восстановить свою память и посмотреть, не были ли они в то же время в том же месте", – сказал Сурплис.

Он сказал, что если жители будут выполнять указания, будут оставаться дома, тогда удастся пригасить скачок.

"Ситуация такова во всем мире: мы готовы, во всех городах у врачей есть все необходимое. Но мы говорим об угрозе, о том, что одновременно в одном месте может быть значительный скачок, этого мы пытаемся не допустить, объявив карантин. Мы требуем, чтобы люди оставались дома, тогда инфекция не сможет распространяться и не будет драматического роста", – сказал Сурплис.

Он напомнил, что правительство готово сделать все необходимое и в том случае, если вирус будет неумолимо распространяться.

"Премьер уже не раз говорил врачам – все будет в нужном количестве. Все мощности брошены, все деньги будут брошены, у нас есть резервы. Денег достаточно, ведутся переговоры с китайской промышленностью.

Я знаю, что некоторые компании привозят в Литву аппаратуру, чтобы здесь производить, необходимое. А что касается аппаратов ИВЛ, министерство готово в скорейшие сроки закупить их. Мэров городов просят меньше политиканствовать, больше общаться с правительством", – сказал Сурплис.

Он заметил, что пока никому из представителей власти не пришлось проходить проверку на коронавирус, но к такому сценарию готовы.

"По моим данным, нет, но к этой процедуре подготовились. Если будут симптомы, все готово, чтобы можно было взять анализы у представителей руководства", – сказал Сурплис.