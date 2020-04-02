Представитель правительства Литвы: на протяжении нескольких дней количество заболевших сокращается

"Как уже сообщал Минздрав, сегодня установлен рекорд, за сутки проверено 2444 образцов, количество заболевших составляет 649, еще один рекорд – вчера установили 68 новых случаев коронавируса. До этого столько было только 24 марта", – сказал Сурплис.

"Согласно процентной составляющей – всего у 2,7% проверенных вчера людей был установлен коронавирус. Хочу обратить внимание на определенную статистику, пик, когда болезнь диагностировали у 14% проверенных, пришелся на 22 марта, до и после этого дня было 9–10% в день. Вчерашние 2,7% - некоторое снижение, его наблюдаем уже несколько суток. Но пока это лишь голая статистика", – заметил он.

Сурплис сказал, что статистику в пятницу оценят ученые и эксперты.

Он заверил, что для того, чтобы увидеть реальную картину с коронавирусом в стране, нужно проверять больше людей. Для этого, по его словам, были открыты Температурные клиники.

"Чтобы видеть более масштабную картину, нам нужно больше людей, не только тех, кто звонит по номеру 1808, надо обследовать большую часть популяции. Более полной будет картина, когда начнут работать Температурные клиники. (…) Когда сможем исследовать больше людей с разными болезнями, будем видеть более полную картину.

Другой момент, больше людей можно исследовать с помощью быстрых тестов", – сказал Сурплис.