Представитель правительства Литвы: люди старшего возраста не соблюдают требования безопасности в магазинах

Сурплис сказал, что в ближайшие дни будет видно, можно ли уверенно говорить о порядке смягчения карантина.

"Сегодня-завтра появятся данные о том, как мы сдали пасхальный экзамен, не было ли скачка. Потом можно будет чаще и больше говорить о возобновлении разного рода деятельности, смягчении условий карантина", – сказал он.



Советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса сказал, что в выходные за несоблюдение правил карантина и самоизоляции были наказаны 169 человек. Всего с 3 апреля наказаны 1400 человек. Минимальный штраф 250 евро.

Сурплис сказал, что в закрытом Неменчине особых нарушений зафиксировано не было.

"В выходные в Неменчине был наказан лишь один человек, там все соблюдают требования карантина, ситуация под контролем", – сказал он.

Однако он сказал, что есть проблемы с людьми старшего возраста, которые ходят в магазины.

"Полиция обращает внимание на то, что после того как открылись некоторые магазины, не все люди старшего возраста должным образом надевают маски. Многие не пользуются перчатками, поэтому напоминаем еще раз – это особенно касается людей старшего возраста, надо соблюдать все правила", – напомнил Сурплис.

В социальных сетях в выходные распространяли фотографии с очередями людей около открытых магазинов. Однако Сурплис сказал, что особых нарушений не было.

"Наверное, появилась необходимость купить какие-то вещи, возможно, кто-то воспользовался этим послаблением как психологическим средством. Но, по данным полиции, проверявшей ТЦ по всей Литве, большая часть людей соблюдала требования, торговые центры обеспечили соблюдение дистанции, предоставили другие средства защиты. Больших нарушений не было зафиксировано", – сказал в понедельник Сурплис.

Он прибавил, что были небольшие недочеты.

"Возвращаюсь к главному – без острой необходимости, незачем ездить за покупками и превращать это в проведение досуга", – заметил Сурплис.

Delfi напоминает, что в Литве коронавирус унес жизни 37 человек.