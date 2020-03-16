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Глава правительственной группы по информированию общества Гедрюс Сурплис информировал, что у двоих членов его семьи поднялась температура, поэтому с 16 марта он работает дистанционно.
Giedrius Surplys
Giedrius Surplys
© DELFI / Karolina Pansevič

"К сожалению, я сам сегодня ехал на работу, но меня остановил министр здравоохранения Аурелиюс Верига, поскольку у двоих моих детей температура. Министр рекомендовал мне остаться дома и работать дистанционно, что я и делаю. Это весть всем жителям Литвы, мы сегодня не перестрахуемся, если останемся дома по причине болезни членов семьи. Лучше остаться дома, это не обязательно коронавирус, это может быть грипп. Сейчас никому не нужно, чтобы в обществе циркулировали разные вирусы, портили настроение и вызывали переполох. Спокойно, вся Литва сегодня работает дистанционно. Надо выдержать вызовы, они сделают нас сильнее", – сказал LRT Сурплис.

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Он сказал, что ситуация в Литве находится под контролем, поскольку все зарегистрированные случаи пока привозные.

"Как мы постоянно повторяем, мы сделали первые шаги против болезни и делали больше, чем требовали рекомендации, это позволяет нам избежать внутреннего распространения и не должно, слава Богу, привести к смертям. Пока ситуация действительно под контролем", – сказал Сурплис.

"Минздрав распространил информацию - у нас еще два привозных случая. Значит, пока вирус от местного жителя к местному не распространяется. Эти люди госпитализированы. Делают все, чтобы люди чувствовали себя хорошо, и чтобы вирус был под контролем. Как вы знаете, ночью вступил в силу карантин, на границах у нас стоят очереди, но они двигаются, пограничники делают свое дело. нас есть данные всех, кто уезжает из Литвы, а у всех приехавших берут письменное согласие на соблюдение карантина. Подпись человека означает, что за несоблюдение карантина ему грозит ответственность", – сказал Сурплис.

Напомним, что в Литве на данный момент зарегистрированы 14 случаев коронавируса.

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