Сурплис сказал, что в выходные видел в Тракай – одни ходят без масок, другие ходят с маской на подбородке.

"Я хочу поделиться личным опытом. Вчера мы с семьей были в Тракай. И картина была не очень спокойной. Каждый 3-4 был без маски. Или же маски были под подбородком. И эта ситуация для полиции сложная. Когда маска висит у человека на ухе, но не закрывает лицо, полицейский, видимо рекомендует ее надеть.

Картина в эти выходные, не только я это видел, была пугающей, она показывает, что люди принимают свободу без должной ответственности. Это угроза для окружающих", – сказал Сурплис.

"Ношение масок в Литве все еще обязательно, это надо делать. Это не требование не ради требования, а ради защиты окружающих и самих себя", – сказал он.

Сурплис информировал, что за выходные полиция составила 42 протокола в связи с нарушением условий карантина. Большая их часть: за то, что люди собирались группами, не соблюдали дистанцию и не носили маски.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что если человек носит маску неправильно, полицейские могут попросить его надеть маску правильно.

"Полицейские просят надеть маску правильно. Видите ли, в постановлении правительства не указано, как надо правильно надевать маску. Сказано, что надо, остальное может быть спорным вопросом", – сказал Матонис.

"Полицейские предупреждают тысячи людей, а наказали несколько сотен. Мы постоянно акцентируем, что чаще предупреждаем людей, наказываем только злостных нарушителей", – продолжил он.

Delfi напоминает, что карантин в Литве действует с 16 марта до 31 мая. Ношение масок обязательно.