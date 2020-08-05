Представитель полиции сказал, за что человека могут задержать даже в магазине: если не выполняет требования

Глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене подчеркнула, что неправильное ношение масок только ухудшит ситуацию.

"Иногда, наверное, лучше вообще быть без масок, чем надевать их неправильно. Иными словами, тогда вреда будет меньше. Нельзя носить маску под подбородком или не надевать ее на нос. Это не дает никакой защиты", – сказала специалист.

Она напомнила, что сейчас маски в закрытых помещениях обязательны.

Представитель управления общественной полиции Аудрюс Чюпала заверил, что в некоторых случаях охранник по действующим правилам может арестовать посетителя торгового центра, если этот человек отказывается надевать маску.

"Есть правила ношения масок. Если бы все люди надевали маски, то не было бы никаких конфликтных ситуаций. По нынешним требованиям, маски в помещениях обязательны. За эти помещения отвечают охранники торговых центров, они напоминают жителям о действующих правилах.

Если человек отказывается выполнять требования, то возникает конфликтная ситуация. Надо сказать, что охранники по действующему закону могут в некоторых случаях и арестовать нарушителей. В таких случаях в ТЦ вызывают полицию, и стражи порядка составляют протокол", – сказала Чюпала.

На вопрос, изменилась ли ситуация, по сравнению с той, что была во время карантина, собеседник заверил, что главное, чтобы требования выполняли ради безопасности, а не из-за боязни полиции.

"Трудно сказать. Я не могу утверждать, что люди стали меньше соблюдать требования. Все же в магазинах большая часть людей выполняет требования. Это делают ради безопасности, а не полиции", – сказал собеседник.

Правда, есть безответственные люди. В будущем, по словам Лингене, требования ужесточат, людей будут проверять на паромах и в самолетах.

"Рассматривают несколько возможностей. Поскольку есть безответственные люди, планируют регистрировать всех приехавших в Литву. Быть может, это можно делать на борту самолета или на пароме. С точки зрения логистики, это займет больше времени, пассажиры будут недовольны, это значит, что из-за безответственны пострадают все.

Также думают, как проверять, соблюдают ли изоляцию те, кому ее назначили. Эти решения будут приняты в ближайшее время, поскольку некоторые граждане представляют угрозу для окружающих", – сказала Лингене.