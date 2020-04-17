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Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис в передаче "День на Delfi" призвал жителей ответственно относиться к назначенным штрафам и своевременно их оплачивать. В противном случае придется заплатить намного больше.
Ramūnas Matonis
Ramūnas Matonis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Я думаю, что люди достаточно аккуратно соблюдают требования, мы надеемся, что в будущем протоколов будет меньше. С 3 апреля штрафы получили больше 1000 человек. Вы знаете размер штрафа – от 500 до 1500 евро. Уже есть люди, которым штрафы назначены повторно, таким уже придется платить 500 евро, поскольку в первый раз дают половину минимального штрафа. Еще хочу обратить внимание - не все заплатили штрафы", – сказал Матонис.

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"Я не могу сказать, сколько людей не заплатили, но в будущем штрафы могут увеличиться. Я бы хотел призвать всех, кому дали половину минимального штрафа - заплатить деньги, в противном случае штраф увеличится, люди себе же сделают хуже", – заметил он.

Напомним, что наказание за несоблюдение карантина ужесточили в начале апреля. Кроме того, полицию уполномочили назначать штрафы нарушителям.

Сейчас физические лица должны заплатить штраф от 500 до 1500 евро, а юридические - 1500-6000 евро.

Напомним, что в общественных местах нельзя ходить группами больше чем по 2 человека (членов семьи это ограничение не касается), обязательно прикрывать нос и рот, надо соблюдать дистанцию 2 м и не общаться дольше 15 минут, кроме того, следует избегать прямого физического контакта. В магазины должен ходить один член семьи. Важно соблюдать правила гигиены.

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