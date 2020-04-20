Представитель полиции Литвы: изоляция Неменчине проходит спокойно, наказаны три человека

"Все хорошо, никаких особых происшествий нет", – сказал 20 апреля Матонис.

По его словам, сейчас въезд и выезд их города контролируют 4 пункта, другие дороги заблокированы. Количество людей, которых не выпускают из города, в последнее время сокращается.

"В первые дни было около 10%, сейчас немного меньше", – подтвердил Матонис.

Он заметил, что ситуация в городке спокойная, людей в общественных местах практически нет. Матонис сказал, что на данный момент в Неменчине изоляцию должны соблюдать около 100 человек.

"В городке спокойно, людей в общественных местах почти нет, люди ходят только в магазин и назад", – сказал он, заметив, что полицейских в городке достаточно.

"В городке есть около 100 человек, которые должны соблюдать изоляцию, но это количество меняется, возможно, сейчас их стало больше. Как полицейские, так и специалисты Национального центра общественного здравоохранения и муниципалитета утверждают, что они соблюдают требования. Особых нарушений нет", – прибавил он.

С момент введения изоляции в городке за нарушение правил карантина были наказаны три человека.

Напомним, что Неменчине был изолирован с 16 апреля, после того, как на местном швейном предприятии зафиксировали очаг распространения коронавируса. Режим изоляции введен на неделю.