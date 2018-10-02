На вопрос, счастливы ли пожилые люди, Макарявичене сказала, что те, кто получает 2-3 пенсии счастливы. Она сказала, что пенсионеры рады, что нынешняя власть пусть понемногу, но повышает пенсии, но в целом настроение у людей мрачное.

"У нас в Литве, когда цены растут не по дням, а по часам, минимальная пенсия должна быть 800 евро. И это при условии, что рост цен прекратится, что остановят рост цен, и умерят аппетиты поставщиков и максим. Полно контролирующих ведомств, зачем они нужны, если не могут контролировать? Надо работать для Литвы и ее жителей, не допускать такого роста цен. 800 евро - должен быть минимум при нынешних ценах на товары и услуги. Надо ведь одеться и обуться. Если дети не купят ботинки, то нашим людям (из ассоциации – DELFI) на обувь денег не хватит", – сказала Макарявичене.

Она печально порадовалась, что есть "Банк продовольствия" (Maisto bankas) и столовые, где бесплатно кормят пожилых людей.

"Но можно ли прожить на 60 евро, у некоторых на 100 евро, которые остаются после оплаты всех счетов? Я не знаю, почему так издеваются над пожилыми людьми, ведь мы работали, платили налоги. Говорят не собирают бюджет, так чего они там сидят, если не могут собрать?", – вопрошала Макарявичене.

По ее словам, пенсионеры в Литве часто чувствуют себя ненужными, хотя могли бы принести пользу государству – часть не утратила свои знания и профессиональные навыки. Она хотела бы, чтобы пожилым людям предоставили больше льгот.

"Все страны мира празднуют день пожилых людей. И государства заботятся о них – им не нужно даже платить за отопление, за воду, за электричество – а мы платим за все", – заметила Макарявичене.

Представитель пенсионеров видит и другую проблему – после смерти супруга одиноким пенсионерам приходится совсем туго.

"Скажем, в Польше, если пенсионер остается один, то оставшийся в живых может выбрать пенсию покойного супруга. А у нас нет - дадут 20 евро. А ведь покойный при жизни платил налоги. Когда пенсионеры вдвоем, еще полбеды, а вот одиноким очень тяжело. И почему у нас так унижают человека – 20 евро, это стыдоба", – сказала Макарявичене.

Она также раскритиковала планы власти в связи с реформой районных больниц. По ее словам, уже сейчас пенсионерам тяжело добраться до больниц, поскольку автобусы в районы ходят раз в день.

"Если некому отвезти, а в большинстве случаев некому, поскольку молодежь я так скажу - не уехала, ее выгнали из Литвы. Если они окончили вузы, они остаются без работы, устроиться негде, что им делать? У нас, у пожилых, есть хотя бы крыша над головой, а у них нет, им надо создавать семью. Надо создавать рабочие места и вернуть хотя бы небольшое число изгнанных из Литвы", – сказала Макарявичене.

О ценах на лекарства она сказала, что в Литве сейчас они космические. Хотя перемены к лучшему есть, но лучших времен еще надо подождать.

Она также выдвинула идею создания дневных центров, где можно было бы оставлять тяжелобольных людей,когда их опекуны работают. По словам Макарявичене, в государственные дома опеки люди не могут попасть по 3-4 года, ситуация там трагическая.

"Чем дальше, тем меньше оптимизма. Литву оккупировали скандинавские банки, которые освобождены от уплаты налогов. Что они мне говорят, что банки пострадали в кризис? А мы не пострадали? Нажатие одной кнопки в банке – 3 евро для пенсионера, если я хочу со своего счета кому-то перевести деньги, плачу 8 евро. Где наш великий советник, который метит в президенты? Он никогда не работал на Литву. Почему в Литве нет государственного коммерческого банка?", – вопрошала Макарявичене.