О проблемах пенсионеров в Литве дискуссия прошла на радио Žinių radijas в передаче "Открытая беседа".

"Настроение хорошее, мы выживаем при любых условиях. Не жалуемся", – сказала председатель вильнюсского отделения объединения пенсионеров Bočiai Вилия Турене.

На вопрос, точно ли пенсионеры бедствуют, она ответила, что ситуация не радует.

"Да, есть и такое. Несмотря на все предпринятые меры, это социальное разобщение увеличилось, составляет 37%. И это в основном пожилые люди. Это не радует. Это вызывает у нас разные мысли и сомнения. Когда говорят о счастливой и достойной старости, как это сочетается с тем, что 200 000 пенсионеров находятся на грани нищеты?" – вопрошала Турене.

"Мы слышим, что говорят о росте экономики, благосостояния, но говорят, что этот рост ощущают лишь 15% жителей Литвы. Их благосостояние создано, Они живут в государстве благосостояния", – сказала она.

По словам Турене, пенсионеры видят источники для улучшения положения пенсионеров.

"Я знаю, что за полгода "Содра" накопила 200 млн., до конца следующего года в этом фонде будет 400 млн. Я бы хотела спросить, куда денут эти деньги?" – спросила Рурене у советника главы Соцмина Лютаураса Вичкачки.

"Странный вопрос, хочу сказать, что эти деньги никуда не денутся, это не избыток. "Содра" накапливает резерв, это результат вынесенного урока – чтобы в случае кризиса было бы за счет чего платить пенсии. Я бы не назвал это избытком", – сказал советник.

Ведущий спросил у него, что власти думают о том, что несмотря на постоянное информирование о повышении пенсий, они остаются ничтожно маленькими – средняя пенсия 350 евро.

"Наши стремления ярко выражены – в следующем году мы хотим увеличить пенсии на 8,11%. Значит средняя пенсия будет 374 евро, а с необходимым стажем – 395 евро. Это будет первый раз, когда пенсии увеличатся больше, чем зарплаты" – сказал советник министра.

"Надо признать, что при Литовском союзе крестьян и зеленых произошел перелом, обратились лицом к пожилым людям, мы этому рады (...)", – сказала Турене.

Представитель соцдемов Альгирдас Сисас сказал, что мало повышать пенсии, нужно гарантировать пожилым людям элементарные услуги – присмотр, доставку еды на дом.

"Если мы говорим о государстве благосостояния, а оно заканчивается у порога, поскольку многие не могут выйти из дома, не могут ничего купить, они заперты среди четырех стен, где это благосостояние", – вопрошал Сисас.

Турене сказала, что услуг для пенсионеров не хватает, а это можно решить путем сохранения рабочих мест. "Сейчас работают всего 13% пенсионеров", – сказала Турене. С ней согласился и Вичкачка.