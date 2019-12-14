С 2021 года коэффициент в 1,91% уже будет распространяться и на базовый, и на индивидуальный размер пенсии.

По словам Макаравичене, пенсионеры рады, что понемногу дела сдвинулись с мертвой точки.

"Знаете, мы очень рады, что пенсии сдвинулись с мертвой точки, но если не будет остановлен рост цен – мы никогда не выберемся из нищеты. Конечно, эти 30 евро - очень хорошо, но если утром повышают пенсии, а вечером говорят, какие цены поднимутся... И к сожалению, растут цены не только на товары, но и на услуги.

Так как нам выбраться из нищеты, если цены каждый час растут? Конечно, повышение пенсий - хорошо, спасибо за заботу, но надо останавливать рост цен", – сказала Макаравичене.

На вопрос, как она оценивает предложения президента Гинатаса Науседы, она ответила, что рада, что президента волнует судьба бедных людей.

"Три евро жизнь пенсионеров не улучшат, но если к 30 добавят 3, то тоже неплохо. Но я думаю, что в Литве надо срочно снижать уровень нищеты, ведь пенсии у нас самые низкие в ЕС, а цены растут по часам. Мне кажется, что сначала надо обложить налогами капитал, дивиденды, вот, одна госпожа получила 17 млн. дивидендов, и неясно заплатила ли она налоги.

Надо ввести налоги на аптеки, крупные торговые центры. Сейчас торговые центы пугают ростом цен, а почему надо допускать этот рост? Если бы ввели налог, то они должны платить его за счет своей прибыли, не обижать людей. Мне кажется, что бизнес должен повернуться к людям, помочь тем, кто бедствует и голодает.

Цены страшно растут, очень плохо, очень тяжело жить молодежи, семьям с детьми. Надо обложить налогами капитал, конечно, не надо облагать налогами гостиницы и рестораны, поскольку это уменьшит поток туристов, не придут деньги. Литва - красивая страна, которая интересна зарубежному капиталу, но мы не заслужили такого, чтобы идти, опустив голову и просить три или больше евро, а мы все время это делаем", – уверяла пенсионерка.

По ее словам, больше всего унижены люди, которые работали всю жизнь, а сейчас живут в нищете и голодают.

"Мне это кажется нечестным, но важно, что это волнует и президента Гитанаса Науседу. Я видела много президентов, но немногие из них интересовались внутренней политикой, у них была другая работа - внешняя политика, другие дела, а нынешний президент заботится и о бедных. Я думаю, если бы умерили аппетит тех, кто хочет поднять цены, то ситуация в Литве стабилизировалась, и пенсионеры не ходили бы с опущенной головой и протянутой рукой. Ведь это унижает – человек честно работал всю жизнь, платил налоги, а сейчас вынужден голодать", – обобщила она.

На вопрос, какой должна быть пенсия для достойной жизни, Макаравичене сказала, что это должно быть не меньше 800 евро.

"Видите ли, мы привыкли жить в разных условиях: и в войну жили, и после войны, и в годы независимости. Мы привыкли, но сколько можно страдать. А если говорить о достойной жизни, могу сказать, что наши пенсии не должны быть ниже 800 евро. Я помню, когда я сказала об этом в одной передаче, все стали смеяться. Повторю - мы привыкли жить по-всякому, но для достойной жизни надо не меньше 800 евро. Тогда не пришлось бы голодать", – сказала собеседница.

Она также оценила планы в связи с налогом на недвижимость.

"Знаете, я могу о себе сказать. Я работала всю жизнь, 57 лет. За работу я получила квартиру, бесплатно. Получила дачу и талон на машину. Вот, что я заслужила за время работы. Когда в Литве началась приватизация, надо было выкупить квартиру, а "вагнорок" (литовских талонов) у меня не было, брала в долг у семьи, у родственников, по сей день отдаю долги. За что? Я думаю, все люди моего возраста так делали. Все возмущены тем, что так делали. Должно быть так – одна квартира, дача и машина. Это не должно облагаться налогами, ведь мы третий раз должны платить государству, за что? Не знаю", – сказала она.

Макаравичене критиковала и цены на лекарства. Конечно, есть снижение цен, но все равно сложно понять, почему за лекарствами ездят в Польшу и Чехию.

"Я ощутила снижение цен. Но есть один нехороший момент, сейчас врач выписывает лекарства на 3 месяца. Идешь в аптеку, а тебе дают не те лекарства, которые ты до сих пор принимал. Почему? Мы покупаем лекарства у самых богатых стран, где огромные зарплаты, где пенсионеры живут достойно. Почему мы ездим за лекарствами в Польшу или Чехию? В Чехии, например, если врач выписал тебе лекарство, ты его получаешь бесплатно. Почему бы нам не покупать лекарства у соседей, а не у каких-то дальних стран. Для нас цены на лекарства очень важны", – сказала она.