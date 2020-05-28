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С 18 мая правительство Литвы разрешило работу парикмахерских и салонов красоты, однако президент Литовской ассоциации парикмахеров и работников салонов красоты Йоланта Мачюлене сказала, что многие специалисты до сих пор не работают в полную силу. По словам Мачюлене, клиенты достаточно пассивны.
Kirpykla
Kirpykla
© Shutterstock

Представитель парикмахеров сказала, что занятость большей части специалистов снизилась наполовину.

"Больше клиентов было сначала, на первой неделе, тогда у людей было желание привести себя в порядок. (…) Сейчас большая часть коллег говорит, что так, как перед карантином, не работает, занятость снизилась на 50%. Причина – нет праздников, а они связаны со сферой услуг красоты. Люди осторожно делают маникюр, педикюр, может, немного стригутся, красят волосы – реже", – сказала Мачюлене.

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"Что касается услуг, запущенных позже, с 18 мая, то там вообще царит застой", – прибавила она.

По словам президента ассоциации, люди не могут нормально работать из-за требования предоставлять на человека 10 кв. м.

"На 100% никто не работает, поскольку не сняли требование 10 кв. м на одного человека. Если салон был большой, и в нем работали 5 человек, то сейчас работают 2-3", – сказала она, выразив надежду на то, что это ограничение будет снято.

Мачюлене уверяет, что цены в этом секторе не изменились.

"Этот сектор, кажется, начинает понимать последствия карантина. Мы наблюдаем, нападки, будто в этой сфере выросли цены. Хочу опровергнуть эту информацию, нет такого потока клиентов, как до карантина. (...) Мы солидарны с клиентом (…), цены никто не поднимал. Может, они лишь немного изменились", – сказала президент ассоциации.

Парикмахерские открылись с 27 апреля. С 18 мая - все другие услуги, включая массаж и макияж.

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