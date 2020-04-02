Представитель парикмахеров в Литве: настроение мрачное, но люди стараются держаться

"Ситуация печальная, могу утверждать на 100%, у нас есть форумы, группы, мы тесно общаемся, связь не пропала. У всех настроение мрачное, пытаемся себя успокаивать. Все понимаем, что финансы заканчиваются. Нужно спрашивать у власти, что будет дальше, если карантин продлят еще на месяц, что будет после этого. Думаю, картина будет печальная", – сказала Мачюлене.

Но, по ее словам, сектор пока "держится".

"Наш сектор еще пока держится, мы соблюдаем требования правительства, надеемся, что эта превентивная мера неслучайная, ведь этот сектор, наверное, самый уязвимый, там наблюдается прямой контакт с клиентом", – сказала глава ассоциации.

По словам Мачюлене, в регионах этому сектору жить еще сложнее, поскольку там цены на услуги другие.

"О людях из небольших городов, которые работают в этом секторе, могу сказать, что надо радоваться, что они такие спокойные, не паникуют, понимают, что паника ничего не изменит, они держатся. Цены у них значительно отличаются от цен в больших городах, значит, им выжить еще сложнее. В столице расценки другие. Стоимость аренды в Вильнюсе, на проспекте Гедиминаса, и, например, в центре Паневежиса разная, вот отсюда и разница", – заметила она.

По словам Мачюлене, этот сектор не такой доходный, чтобы можно было отложить значительный резерв.

"Это не та специальность, которая дает очень большую прибыль и позволяет отложить немало денег. Мы понимаем, что в этом секторе усматривают самую большую "тень", но, наверное, представители власти должны принять ответственность за то, что не расставлены нормальные вехи, дело пущено на самотек", – заметила она.

"Карантин показал, сколько у нас незалатаных дыр", – прибавила Мачюлене.

Напомним, что карантин в Литве действует с 16 марта по 13 апреля.