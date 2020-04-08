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Представитель Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене поддерживает ограничение на движение по стране в пасхальные выходные. По ее словам, сейчас у нас есть 20 очагов коронавируса, которые надо локализовать.
Представитель НЦОЗ: в Литве есть около 20 очагов коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

"С эпидемиологической точки зрения мы должны абсолютно снижать возможность заражения вирусом от другого человека", – сказала LRT Лингене.

"Стало больше бессимптомных случаев, плюс у нас в Литве есть 20 очагов. Это значит, что в 20 случаях установлено пос несколько десятков случаев заболевания, связанных между собой. (...) Если мы сможем локализовать эти очаги, ограничить их, госпитализировать, изолировать, лечить больных, то для оптимизма будет больше поводов", – сказала она.

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По словам Лингене, смягчать карантин можно лишь через 3 недели.

"Я считаю, что только после Пасхи и не сразу, а через две недели мы сможем увидеть, можем ли смягчать условия карантина, пока радостных новостей у меня нет", – сказала она.

"Я очень осторожно оцениваю выравнивание кривой заболеваний, конечно, это настраивает оптимистически, но беспокоит большое количество заболевших медиков, их у нас 135, еще более 1000 находятся в изоляции", – сказала специалист.

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