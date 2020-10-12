Представитель НЦОЗ: случаи коронавируса в баре Bardakas – урок для молодежи

За минувшую неделю (с 3 по 9 октября) в Литве установили 882 случая коронавируса.

209 случаев (23,7%) не были связаны с очагами, 31 случай - привозной (6 из Беларуси, 5 из Украины, 4 из Великобритании, 3 из Нидерландов, 2 из Финляндии, 2 из Швеции, 3 из Норвегии, 3 из Молдовы, Польши, Франции, Узбекистана, Дании и Чехии). Госпитализированы 62 человека (7,03%), симптомы есть у 445 (50,45%).

Коронавирус диагностирован у 93 человек до 19 лет и у 100 – старше 65 лет.

Самые большие очаги: дом социальной опеки в Блинструбишкес, Каунасская больница Литовского университета медицинских наук, Alfa Steps, Telia в Шяуляй, Kelmės pieninė, администрация Друскининкайского муниципалитета, очаг среди хоккеистов. Привозные случаи составляют всего 3,51%, 3/4 всех случаев связаны с очагами.

"Инфекция снова распространяется в медучреждениях, в домах социальной опеки, а также в местах проведения досуга", – писала Лингене.

н подчеркнула, что сейчас важно, чтобы работники медучреждений оставались бдительными.

"При такой ситуации работники этих учреждений должны проявлять ответственность – на работе ВСЕГДА носить средства защиты, общаться в своем социальном кругу (на работе – в той же команде, во время досуга общаться с теми же людьми), избегать экскурсий, спортклубов, танцев и т.д.", – писала эпидемиолог.

Она подчеркнула, что молодежь должна также беречь себя.

"молодые люди должны понимать, каково их влияние на распространение инфекции – мы видим истории из ночных клубов, баров, где люди на ограниченном пространстве веселятся без масок. А потом эпидемиологам приходится работтаь без выходных, например, как это было после случаев в баре BARDAKAS, где после 25-26 сентября заболели минимум 5 человек", – писала Лингене.