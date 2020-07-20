Представитель НЦОЗ: скачок заболеваемости коронавирусом связан с путешествиями

"Имеют место привозные случаи, и эти привозные случаи уже дают (случаи заражения - ред.) дополнительно: из Хорватии приехали два человека, оба больные, у одного, уже больного, есть один контакт. Так что путешествия делают эту черную работу", - сказала на пресс-конференции в понедельник советник Отдела управления заразными заболеваниями НЦОЗ Бируте Зданявичене.
Она сказала, что говорить, что это начало второй волны коронавируса, нельзя, потому что еще не закончилась первая волна - не было периода, в который в Литве не регистрировались бы новые случаи.
"Вторую волну мы ждем позже", - сказала представитель НЦОЗ.
С 1 июня в Литве, по данным Минздрава, было зарегистрировано 75 завозных случаев.
За минувшие сутки в Литве подтверждено 15 новых случаев коронавируса, общее количество их выросло до 1947.
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