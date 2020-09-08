"Это пока единичные случаи (...) Они пришли из семьи, с праздников и других мест, где оним участвовали до инкубационного периода и пришли с этой "короной" в школу", - сказала на пресс-конференции во вторник главный специалист Отдела управления заразными заболеваниями НЦОЗ Дайва Размувене.
По ее словам, в школах пока фиксируются единичные случаи, поэтому ситуация там под контролем.
Д. Размувене говорит, что коронавирус установлен в 15-и учебных заведениях - в двух яслях-садах и тринадцати школах.
В самоизоляции после контакта с больными находится 228 школьников. В яслях-садах заболело по одному человеку, в самоизоляции находится 18 работников.
И все же по словам Д. Размувене, цифры будут расти, потому что уже есть данные о случаях заболевания в яслях-саду в Клайпедском районе и в одной из школ Клайпеды, эти случаи будут отражены в статистике заболеваемости в среду.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Светлана Тихановская в интервью Delfi: "Мы ждем, точнее - мы пока ждем" (114)
Попытки белорусских властей отстранить всех лидеров,...
Экономист о ситуации в Литве: мы никогда не жили лучше, чем сейчас (100)
За первые полгода ВВП на одного жителя Литвы составил...
Представитель НЦОЗ: ни один из 14 заболевших COVID-19 школьников не заразился в школе (3)
Ни один из 14-и больных сейчас COVID-19 литовских...
Немцы проводят эксперимент с безусловным базовым доходом: такая модель реальна и в Литве, но надо решить вопрос выплат (76)
Недавно Немецкий институт экономических исследований...
Литва вновь обратилась к Беларуси по поводу данных о воздействии БелАЭС на окружающую среду (43)
Литва повторно обратилась к Беларуси в связи с не...