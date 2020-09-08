aA
Ни один из 14-и больных сейчас COVID-19 литовских школьников не заразился коронавирусом в школе, говорит представитель Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).
Daiva Razmuvienė
Daiva Razmuvienė
© DELFI / Domantas Pipas

"Это пока единичные случаи (...) Они пришли из семьи, с праздников и других мест, где оним участвовали до инкубационного периода и пришли с этой "короной" в школу", - сказала на пресс-конференции во вторник главный специалист Отдела управления заразными заболеваниями НЦОЗ Дайва Размувене.

По ее словам, в школах пока фиксируются единичные случаи, поэтому ситуация там под контролем.

Д. Размувене говорит, что коронавирус установлен в 15-и учебных заведениях - в двух яслях-садах и тринадцати школах.

Статьи по теме:
В Литве в изоляции - более 200 школьников, их родители и учителя  (4)

В самоизоляции после контакта с больными находится 228 школьников. В яслях-садах заболело по одному человеку, в самоизоляции находится 18 работников.

И все же по словам Д. Размувене, цифры будут расти, потому что уже есть данные о случаях заболевания в яслях-саду в Клайпедском районе и в одной из школ Клайпеды, эти случаи будут отражены в статистике заболеваемости в среду.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Светлана Тихановская в интервью Delfi: "Мы ждем, точнее - мы пока ждем" (114)

Попытки белорусских властей отстранить всех лидеров,...

Экономист о ситуации в Литве: мы никогда не жили лучше, чем сейчас (100)

За первые полгода ВВП на одного жителя Литвы составил...

Представитель НЦОЗ: ни один из 14 заболевших COVID-19 школьников не заразился в школе (3)

Ни один из 14-и больных сейчас COVID-19 литовских...

Немцы проводят эксперимент с безусловным базовым доходом: такая модель реальна и в Литве, но надо решить вопрос выплат (76)

Недавно Немецкий институт экономических исследований...

Литва вновь обратилась к Беларуси по поводу данных о воздействии БелАЭС на окружающую среду (43)

Литва повторно обратилась к Беларуси в связи с не...

|Maža didelių žinių kaina