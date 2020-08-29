"На телефонные звонки отвечают 11 сотрудников, однако они могут ответить только примерно на треть звонков", - сказала она BNS в пятницу.

По словам Р. Лингене, только за эту неделю специалисты получили более 34 тысяч звонков.

"Поскольку количество случаев увеличивается, у нас просто не хватает персонала", - сказала она.

В настоящее время 47 волонтеров помогают специалистам связаться с теми, кто имел в контакте с зараженными.

"С понедельника к волонтерам присоединятся около 30 представителей Литовского университета медицинских наук, а в конце недели к ним присоединятся еще около 40 волонтеров из других организаций", - сказала Р. Лингене.

Однако представитель НЦОЗ подчеркивает, что эти волонтеры не смогут консультировать людей.

"Это могут делать только специалисты. Волонтеры не могут этого делать и не могут исследовать случаи, потому что это специфическая работа. Волонтеры просто звонят людям, которые находились в контакте с заразившимся, чтобы узнать о состоянии их здоровья. Они также спрашивают, нужна ли им социальная и психологическая помощь", - пояснила представитель НЦОЗ.

"Важно подчеркнуть, что они не могут в первый раз позвонить человеку, который контактировал с заразившимся. Они могут позвонить только во второй, третий и последующие разы, но только после первого звонка специалистов, когда предоставляется самая важная информация о самоизоляции", - добавила она.

По оценкам Р. Лингене, в период карантина специалистам помогали около 200 волонтеров.