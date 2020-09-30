Представитель министерства: количество заболеваний коронавирусом в школах растет, но тепы роста небольшие

По его словам, темп роста случаев заболевания и изоляции небольшой, поэтому процесс обучения "нормальный".

"Если такой темп сохранится, то он не будет опасным, мы уже наблюдаем возвращение школ к обычному режиму работы после изоляции, процесс нормальный", – сказал в интервью Литовскому радио представитель министерства Айдас Алдакаускас.

"Из имеющихся данных видно, что 15% школ используют смешанную модель обучения, а 85% работают в обычном режиме, ситуация нормальная. Конечно, случай Расейняй, где все школы работают удаленно - исключительный, но мы не считаем, что Литве грозит такой сценарий", – продолжил он.

С начала учебного года коронавирус зарегистрирован в 77-ми школах, однако внутри инфекция распространилась лишь в нескольких учебных заведениях, сказала представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене.

По ее словам, за последние сутки в школах и детских садах зафиксировано 18 новых случаев коронавируса - в 10-ти школах и 4 детских садах.

"С начала учебного года коронавирус был установлен в 77 учреждениях системы образования, всего 116 случаев. На данный момент болеют 77 детей (5 - дошкольники). Кроме того, больны 28 работников этих учреждений и 11 человек, которые не связаны с процессом обучения", – сказала Лингене.

"Внутреннее распространение COVID-19 зафиксировано в 6 образовательных учреждениях. Это, по оценке эпидемиологов, немного, обычно инфекция попадает в школы из дома или социального окружения", – продолжила она.

За последние сутки коронавирус зафиксирован в 4 больницах: Шяуляйской, Радвиликской, Паневежской и Расейнской.