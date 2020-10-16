Представитель Литовских аэропортов рассказала, в каких масках должны быть пассажиры

В пресс-релизе сказано, что в помещении аэропортов, где можно соблюдать дистанцию в 1-2 м, можно находиться в средстве защиты любого типа, однако сами авиакомпании применяют разные требования к маскам, поэтому перед полетом следует поинтересоваться правилами конкретной авиакомпании.

В последнее время нередко фиксируются такие случаи, когда пассажиры надеялись попасть в салон самолета в самодельных масках или в масках, созданных дизайнерами, но их не впустили. В таком случае пассажиры вынуждены вернуться и купить медицинскую маску.

Представители аэропортов отмечают, что авиакомпании применяют разные правила ношения масок, но чаще всего стандартные медицинские маски и респираторы типа FFP без клапана не вызывают нареканий.

Другие средства защиты, например, щитки, респираторы FFP с клапанами, шарфы, платки и самодельные маски чаще всего считаются непригодными, поэтому пассажиров в таких масках могут не впустить в самолет.

"Если работники аэропорта замечают пассажиров в неподходящего типа масках, они предупреждают их и объясняю, где можно приобрести медицинскую маску. Мы стараемся сделать так, чтобы пассажиры не столкнулись с неудобствами, поэтому призываем пассажиров интересоваться правилами, действующими в конкретной авиакомпании", - сказала представитель Литовских аэропортов Раса Петрайтене.