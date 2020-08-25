Представитель Института гигиены: значительного роста смертности из-за COVID-19 нет

"Ни мы, ни Департамент статистики не говорим, что имеет место значительный рост смертности", - сказала во вторник на встрече в оппозиционной фракции консерваторов глава Отдела наблюдения за смертностью и ее причиными Института гигиены Сандра Мекшрюнайте.

По ее словам, делать какие-то подробные выводы о причинах смертей и изменениях можно будет только в следующем году, когда данные будут проанализированы, в этом году такие выводы были бы неточными.

С. Мекшрюнайте подчеркнула, что если говорить о статистике смертей и их причинах, то некорректно было бы сравнивать данных за два года - нынешний и прошлый.

"Смерти нужно сравнивать со средними показателями за три-пять лет, чтобы делать выводы", - сказала специалист.

Она утверждает, что фиксируемые сейчас изменения смертности по сравнению с прошлым годом "очень похожи на естественные колебания".

Участвовавший в заседании фракции директор Центра изучения заразных заболеваний и СПИД Саулюс Чаплинскас сказал, что изучение смертности в 24-х странах Ервопы за последние четыре года показало рост смертности повсюду, и это напрямую или косвенно связано с COVID-19.

Консерватор Антанас Матулас говорит, что статистика показывает, что в этом году с распространением коронавируса возросла смертность населения.

"Если бы мы знали статистику хотя бы за несколько месяцев, мы, наверное, могли бы принять меры и скорректировать прием пациентов; все-таки из-за чего умирают - из-за того, что не могут попасть в больницы или своевременно не получают консультацию, экстренную помощь?(...) Вы говорите, давайте подождем следующего года, когда умрет еще на 500 человек больше, тогда вы сделаете анализ", - сказал член Сейма.

По данным статистики, за 32 недели этого года в Литве умер 24 тыс. 131 человек. По сравнению с таким же периодом прошлого года это на 167 смертей меньше, но если брать статистику смертей за 12–32 недели, когда в стране началось распространение коронавируса, в этом году умерло на 869 человек больше. За первые 32 недели 2018 года в стране было зарегистрировано более 25 тыс. смертей.