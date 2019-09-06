В пятницу Циценене сказала BNS, что само учреждение не заказывало проект мемориальной доски и не инициировало установку доски в четверг, а также не давало официального разрешения, однако придерживается мнения, что памятная доска может висеть, если всё будет узаконено, так как личность Норейки отвечает всем критериям, требуемым для установки таких памятных знаков.

"Личное мнение - это одно, мнение ведомств - другое. Мы обязаны хранить память, если государство решит, что это уважаемый человек. Пока что это человек, получивший государственные награды и оправдывающие его письма, т.е., во всех случаях он реабилитирован судом. Признание имеется", - сказала Циценене.

Против установки мемориальной доски не возражает и Департамент культурного наследия - директор учреждения Видмантас Безарас сообщил BNS, что инициаторы кампании не получили все необходимые разрешения, поскольку с отделом связались только в день проведения кампании, и ситуация всё ещё оценивается. Тем не менее, в принципе, установка доски не противоречит требованиям по охране наследия и доска может остаться после её узаконивания.

"Официально мы не выдавали разрешения, потому что все сделано не по закону, но в принципе такая доска согласно требований по охране наследия может висеть", - сказал он.

По словам Безараса, доску не следует снимать, "если владелец в скором времени подаст прошение", но окончательное решение должно быть принято муниципалитетом.

Памятные доски в установленном порядке должны быть одобрены Вильнюсским муниципалитетом. Его представители утверждают, что они не получали никакого запроса, и называют действия инициаторов незаконными.

Еврейская община Литвы выразила сожаление по поводу акции с установкой мемориальной доски.

Мэр Вильнюса о мемориальной доске Норейке: нелегальные действия правду не рождают

Нелегальные действия правду не рождают, а реагировать на появление новой мемориальной доски в память о Йонасе Норейке-генерале Ветре должны главы страны, считает мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

"Появление этой доски не согласовывали ни с муниципалитетом, ни с владельцем здания - Академией наук. Будем ждать их решения. Мне также интересная оценка глав страны, поскольку Академия наук – национальное учреждение", – сказано в комментарии, переданном мэром агентству BNS.

"Моя оценка ясна – нелегальные действия правду не рождают и их авторов не красят", – подчеркнул Шимашюс.

5 сентября вечером в Вильнюсе на здании Академии наук им. Врублевских во время митинга с участием нескольких сотен человек закрепили и открыли новую мемориальную доску Норейке, деятельность которого оценивается неоднозначно.

Ее открыла дочь партизана Юозаса Якавониса-Тигра Ангеле Якавоните.

Первую мемориальную доску, которая провисела на здании библиотеки больше 20 лет решением мэра города сняли в конце июля этого года. Шимашюс сказал, что принял такое решение, поскольку Норейка подписывал решения нацистской администрации о создании гетто и разделе имущества евреев.

Литовский центр геноцида и сопротивления жителей подтвердил, что в годы Второй мировой войны Норейка, занимавший пост главы Шяуляйского округа подписал два документа - об учреждении гетто и разделе имущества евреев. Однако в феврале 1943 года Норейку арестовали гестаповцы, он оказался в Штуттгофе, где провел больше двух лет. После освобождения из лагеря Норейку мобилизовали в Красную армию, где он служил рядовым.

В ноябре 1945 года он вернулся в Вильнюс и устроился юрисконсультом в Академию наук, стал искать связь с антисоветским подпольем, в начале 1946 года с единомышленниками создал Литовский народный совет и начал подготовку к расколу, который намеревался осуществить с началом войны между СССР и Западом. В марте того же года Норейку и других участников задержали, в ноябре его приговорили к смертной казни. Приговор привели в исполнение в феврале 1947 года.

В 1997 году Норейка посмертно был награжден Орденом Креста Витиса I степени.