

Сам Зенонас родом из Кибартай. В Литве ему приходилось работать учителем, учетчиком, курьером, столяром. В Норвегию на заработки он отправлялся два раза — в первый раз, чтобы вернуть кредит за автомобиль, а во второй — когда в период экономического кризиса в Литве остался без работы.

Активный представитель литовской общины живет в Ставангере уже девять лет.

"В Норвегии любая работа, с которой платят налоги, уважаема, поскольку такой человек солидарен с обществом. В Литве же все еще есть особенность третьей страны. В Литве слишком мало уважения к менее квалифицированным специалистам и со стороны правительства, и со стороны общественности. Создается впечатление, что ценность человека зависит от того, сколько выгоды можно извлечь из него", - делится он своими размышлениями с DELFI.

Зенонас Мачюлайтис © Asmeninio archyvo nuotr.

- Когда вы оказались в Норвегии, каким было ваше первое впечатление?

- Впервые я приехал сюда при посредничестве литовско-норвежской компании по трудоустройству на четыре месяца. Поселили меня в приходе Страндебарм, а дом, в котором я жил, находился в 20 метрах от Хардангер-фьорда. Была весна, таял снег. Очень необычный вид: на одной стороне фьорд с островом, на другой — горы. В общем, это была жизнь в окружении природы, покой.

Вскоре фермеры начали поливать поля, которые зимой накапливали навоз. Вся область наполнилась специфическим запахом. Литовцам Норвегии знаком этот запах, когда ты даже не в состоянии нос высунуть на улицу. Но фермер имеет право развивать свою деятельность, и никто ему ничего не говорит.

А еще меня удивил норвежский патриотизм. Однажды утром снится мне война, пушки стреляют, я просыпаюсь, а пальба не прекращается. Я бегом к местным жителям: что происходит? Выясняется, что все с раннего утра отмечают национальный день Норвегии. Вся округа 17 мая с национальными флагами и флагами государственных организаций шла по главным улицам нашего городка – и я шел вместе с ними.

Через четыре месяца я вернул кредит, но работодатель, на которого я работал, предложил остаться и работать на него без посредников. И эти четыре месяца растянулись на два года. За это время многому пришлось научиться.

- Что заставило вас снова вернуться в Норвегию?

- Второй раз я приехал в Норвегию во время экономического кризиса. На этот раз в Берген, но к тому же работодателю - он устроил меня на временную работу. А бывшие коллеги приютили меня. В скором времени похолодало, и уличные работы не выполнялись. Пришлось искать другую работу "по вызову", это такой вид найма, когда человека вызывают на работу, когда в его услугах появляется необходимость. А в это время еще и машина сломалась, а денег на ремонт не было. И мне приходилось вставать в четыре утра и идти 4-5 километров пешком на работу.

Помню, повредил я ногу во время катания на лыжах, и пишу письмо доктору на норвежском, и, как меня учили в Литве, обращаюсь с просьбой на "Вы". Показал письмо норвежцу, чтобы проверил ошибки. Он сразу зачеркнул "Вы" и написал "Ты". Говорит: "У нас на "вы" только к королю обращаются, а вообще все мы в Норвегии равны".

Как бы там ни было, связки я на лыжах порвал, и работа моя закончилась. Проработал я недолго, поэтому пособие по безработице мне не полагалось. А деньги таяли. Коллеги уже начали намекать, что мне пора освобождать комнату, а как искать жилье, если денег нет. Здесь хотя бы плату делишь на четверых, а в другом месте за все пришлось бы платить самому.

Зенонас Мачюлайтис и представители литовской общины Ругаланна © Asmeninio archyvo nuotr.

Наконец, четыре месяца спустя, Норвежская служба социального обеспечения (NAV) выплатила-таки мне пособие в размере месячной зарплаты. Я подлечился и нашел работу в Ставангере. Машина после зимы тоже оттаяла, и на ней можно было ездить, но только на ручном тормозе. Так я приехал в Ставангер. И уже девять лет работаю в крупной компании, которая предлагает широкий спектр услуг, связанных с работой различных землеройных машин. У меня есть рабочий автомобиль, зарплатой я доволен.

- Скучаете ли вы по Литве? Не планируете ли вернуться? И что бы вы посоветовали литовцам, которые еще только собираются в Норвегию?

- Я скучаю по Литве, по своим близким, но я уже привык жить здесь. В настоящее время мне было бы трудно выжить в Литве, потому что у меня четверо детей, и я плачу алименты. В Литве установлено, что на одного ребенка приходится одна литовская минимальная заработная плата, которую делят оба родителя, поэтому в итоге я плачу сумму, которая превышает среднюю зарплату в Литве. Я не представляю, где бы я мог найти работу, чтобы было возможно содержать и детей, и себя.

А собирающимся приехать на работы в Норвегию я бы посоветовал сначала подумать об изучении языка. Работников на рынке труда предостаточно, поэтому работодатели предпочитают тех, кто говорит по-норвежски.

- Какие мифы о Норвегии все еже популярные в Литве? И что норвежцы думают о Литве, литовцах? Я проводила небольшой опрос на улицах Ставангера, и выяснилось, что большая часть жителей города о Литве ничего не знает.

- Один из самых распространенных мифов состоит в том, что норвежцы крадут детей литовцев и других иностранцев, чтобы восстановить их генофонд, потому что их собственные дети рождаются с умственными или физическими недостатками.

Тем, кто верит в это, я хочу сказать, что у норвежцев есть аномалии. Например, многократный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен - норвежец, норвежцами также являются действующий олимпийский чемпион и чемпион мира Бьорн Эрленд Парт, многократный олимпийский чемпион по лыжным гонкам и чемпион мира Питер Нортуг, олимпийский чемпион по биатлону и чемпион мира Уле Эйнар Бьорндален. Первая женщина в мире, получившая золотой футбольный мяч — это норвежка Ада Хегерберг. Женская сборная Норвегии по гандболу - трехкратный чемпион мира и так далее. Как видите, гены не такие уж плохие.

Норвегия гарантирует высокий уровень безопасности детям. Норвегия - одна из лучших в мире стран, что касается безопасности детей, и дети в этой стране чувствуют себя защищенными. Дай Бог, чтобы так чувствовали себя дети в Литве.

В Норвегии любая работа, с которой платятся налоги, уважаема, поскольку такой человек солидарен с обществом. В Литве же все еще есть особенность третьей страны. В Литве слишком мало уважения к менее квалифицированным специалистам и со стороны правительства, и со стороны общественности. В анкетах преобладает интерес к высококвалифицированным работникам. Создается впечатление, что ценность человека зависит от того, сколько выгоды можно извлечь из него. Другое дело, что люди с низкой квалификацией имеют относительно низкую зарплату, в то время как руководители зарабатывают гораздо больше, и разница между этими зарплатами огромна, из-за чего рабочим сложно сохранить чувство собственного достоинства.

Зенонас Мачюлайтис © Asmeninio archyvo nuotr.

Норвежцы ценят литовцев как трудолюбивых людей. Наши культуры имеют сходства и различия. Норвежцам сложнее понять культуру некоторых народов Ближнего Востока или Центральной Азии.

- Как у вас возникла идея создания Литовской общины в Ругаланне? Чем конкретно вы занимаетесь?

- Идея создания литовской общины региона пришла Виктории Рудите Дэвис. В конце 2011 года мы собрались в ресторане, чтобы обсудить эту идею. В начале следующего года состоялось первое собрание. Был избран совет, в который попал и я, и являюсь его членом до сих пор. Возглавил совет очень умелый и демократичный лидер Саулюс Трепекунас.

Вначале мы ограничивались сохранением и воспитанием литовского духа. Вскоре создали литовскую школу для детей, которую возглавила Лаймуте Скидуле. Наше сообщество работает на базе комитетов. Есть благотворительный, ремесленный, католический комитеты. Литовский ансамбль народного танца Jorė, смешанный литовский хор Oktava, ансамбль Šeimyna. Ежегодно мы собираем пожертвования и отправляем их в Литву. В настоящее время мы ремонтируем литовский дом, который в будущем станет местом проведения мероприятий и встреч.

В 2015 году по инициативе назначенного посла Литвы Изольды Бричковскене мы создали Норвежский совет литовских общин, и наша община была среди его создателей.

В прошлом году было здорово участвовать в праздновании 100-летия независимости Литвы. Мы отмечаем также 11 марта, праздник проходит вместе с ярмаркой Казюкаса, а также День матери, норвежский национальный праздник 17 мая, поем литовский гимн в день коронации Миндаугаса. Отмечаем и другие праздники тоже.

Зенонас Мачюлайтис и представители литовской общины Ругаланна © Asmeninio archyvo nuotr.

- Общаетесь ли вы с литовцами из других регионов Норвегии?

- Ежегодно во время заседаний Совета литовских общин Норвегии мы встречаемся с литовцами, проживающими в Норвегии. Я помню в один год съехались мы на встречу в маленькой заснеженной деревне недалеко от Тронхейма. Затопили камин. Заседаем в комнате, на одной стене висит триколор, на другой - Витис. После собрания принесли привезенную еду на стол, а посередине поставили шакотис. Как будто совершили ритуал единства, отламывали по кусочку шакотиса, вспоминая, что мы все дети одной и той же родины. И тут мы узнаем, что у одной женщины день рождения, а у нас нет торта. Так как тут была одна семья с детьми, и у нас была шоколадная паста, мы намазали ее на ломтики белого хлеба и получился импровизированный торт.

- Как чувствуют себя литовцы в Норвегии? Принимает ли их местное общество или они скорее чувствуют себя аутсайдерами?

- В Норвегии у литовцев обычно есть свой круг друзей, с которыми они общаются, отмечают семейные праздники, отправляются в путешествия или на отдых. Сколько мне приходилось общаться с литовцами, я не слышал, чтобы они жаловались на норвежцев.

Норвежцы - открытое общество, они не игнорируют других, может быть, есть отдельные люди, но, по крайней мере, они не демонстрируют своей неприязни публично. Если вы хотите общаться, вы должны проявить инициативу и сами заводить друзей. Здесь вы встретите людей со всего мира.