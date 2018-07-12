"Благодарю за доверие, за оценку. Будем работать все вместе, предстоят серьезные вызовы, 2019 год: и выборы, и референдум, и Год литовцев мира", - сказала Д. Хенке, переизбранная на второй срок полномочий, который составляет три года.
Также были вновь избраны правление ВЛО, контрольная комиссия и комиссия по спорам.
Сейм ВЛО - высший орган управления эмигрантской общины литовцев, на который избранные в разных странах представители литовской диаспоры собираются каждые три года.
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