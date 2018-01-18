"Согласно международному праву Крым несомненно был, является и будет составной частью Украины, в которой у крымских татар есть право на национальную автономию на своей родной земле", - отметил в распространенном в четверг пресс-релизе Д. Жалимас.

Он обсуждал с председателем Меджлиса Крымских татар Рефтом Чубаровым и другими татарами аннексию Крыма и роль Конституционного Суда России в открытии пути этой аннексии, а также положение с правами человека.

КС суд не раз поднимал вопрос об аннексии Крыма. Три года назад Д. Жалимас вместе с председателями судов Азербайджана, Грузии, Кипра, Польши, Молдавии и Украины поддержал инициативу осуждения постановления российских коллег, которое открыло путь к захвату полуострова.

По сообщению КС Литвы, решение российских коллег послужило орудием для оправдания и завершения аннексии Крыма, а их решение считается тяжким нарушением международного права.

Судьи КС РФ внесены в список нежелательных в Литве лиц, по этой причине их не пустили на проводившийся в марте прошлого года в Вильнюсе Всемирный конгресс конституционных судов.