"Сегодня узаконено голосование по интернету, и, наверное, нужно прямо сказать, что на данный момент у нас нет совершенно никакой системы интернет-голосования", - сказала Л. Матьёшайтите во вторник BNS.
"Объективно нет никаких возможностей реализовать такой проект для этих выборов в Сейм, потому что проект сложный, подготовить такую систему, опробовать ее (...) - не шутки", - отметила председатель ГИК.
Во вторник Сейм Литвы разрешил электронное голосование избирателям за рубежом во время пандемии.
Поправки вступят в силу после подписания их президентом.
Выборы в Сейм состоятся 11 октября.
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