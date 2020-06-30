"Сегодня узаконено голосование по интернету, и, наверное, нужно прямо сказать, что на данный момент у нас нет совершенно никакой системы интернет-голосования", - сказала Л. Матьёшайтите во вторник BNS.

"Объективно нет никаких возможностей реализовать такой проект для этих выборов в Сейм, потому что проект сложный, подготовить такую систему, опробовать ее (...) - не шутки", - отметила председатель ГИК.

Во вторник Сейм Литвы разрешил электронное голосование избирателям за рубежом во время пандемии.

Поправки вступят в силу после подписания их президентом.

Выборы в Сейм состоятся 11 октября.