aA
Председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матьёшайтите выражает уверенность, что на этих выборах в сейм зарубежные литовцы еще не смогут голосовать по интернету, хотя парламент во вторник и принял соответствующие поправки.
Laura Matjošaitytė
Laura Matjošaitytė
© DELFI / Domantas Pipas

"Сегодня узаконено голосование по интернету, и, наверное, нужно прямо сказать, что на данный момент у нас нет совершенно никакой системы интернет-голосования", - сказала Л. Матьёшайтите во вторник BNS.

"Объективно нет никаких возможностей реализовать такой проект для этих выборов в Сейм, потому что проект сложный, подготовить такую систему, опробовать ее (...) - не шутки", - отметила председатель ГИК.

Статьи по теме:
Сейм одобрил электронное голосование из-за рубежа во время пандемии
Одобрено электронное голосование, поправки к выборам при пандемии - нет  (4)

Во вторник Сейм Литвы разрешил электронное голосование избирателям за рубежом во время пандемии.

Поправки вступят в силу после подписания их президентом.

Выборы в Сейм состоятся 11 октября.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Последний день перед важными переменами: новый налог, меняются тарифы на электричество и газ (4)

С 1 июля в Литве вступает в силу несколько изменений,...

Парламент Литвы передумал: на литовских пляжах в кафе снова появится алкоголь (28)

Парламент Литвы вернул в пляжные кафе легкие...

После уведомления о возвращении обязательной изоляции - информация о Польше (8)

С 29 июня в Литве снова вернули обязательную 14-дневную...

Представители евреев ответили на ложную статью Путина: большинство евреев в Литве было против советской власти (357)

Представители литовских евреев заявили, что статья...

Глава Минздрава: в аптеках могут быть проблемы с получением компенсируемых лекарств без доплаты

С 1 июля все жители старше 75 лет и старше, а также...

|Maža didelių žinių kaina