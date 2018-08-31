Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что во всем Евросоюзе откажутся от перехода на летнее время, сообщает tagesshau.de.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Он сказал, что его решение по этому вопросу непоколебимо и он будет призывать, чтобы подобное решение было принято.

Председатель ЕК сказал, что он пришел к такому решению после получения данных опроса, проведенного летом во всем ЕС. В нем участвовали 4,6 млн. европейцев, 80% из которых высказались за отмену перехода на летнее время.

По словам Юнкера, окончательное решение должно быть принято 31 августа.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Более 80 процентов европейцев высказались за отмену перевода часов (6)

По информации Westfalenpost и dpa, в опросе Еврокомиссии...

Борьба Литвы с большинством стран ЕС: не надо переводить стрелки часов (27)

Переход на летнее время – тяжелый момент для "сов",...

Европарламент призвал пересмотреть переход на летнее время в ЕС (14)

Депутаты в Страсбурге поддержали просьбу к...

Евросоюз может отказаться от перевода часов (23)

В четверг, 8 февраля, депутаты Европарламента проведут...

Литва хочет сама решать вопрос перехода на летнее время (34)

Парламент Литвы решил предложить правительству не...

Общество

На пасеку в Укмергском районе пришел нежданный гость

Видеокамера на пасеке на Тауену-Ужуленисском...

Объявление: скупают профили на фейсбуке по 17 евро (2)

"Покупаю профили на фейсбуке по 17 евро". Такое...

Адвокат задержанного британца упомянул, что в Шяуляй обнаружено тело женщины

В деле об убийстве Сандры Графининой на данный момент...

Председатель ЕК: надо отказаться от перехода на летнее время (4)

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что...

С сентября лихачей ждет неприятная новость: начинают действовать новые радары (5)

На литовских дорогах государственного значения на...

TOP новостей

Audrius Butkevičius ir Pavelas Gračiovas, už jų - Vytautas Landsbergis ir Borisas Jelcinas

В Литве отмечают 25-летие вывода советских войск (55)

В пятницу Литва отмечает 25-летие вывода оккупационных...

Vladimiras Libenko Vladimiras Libenko Aleksandras Učitelevas

Украинец в Йонаве: уже говорит по-литовски и зарабатывает больше других (108)

Владимир Либенко приехал в Литву из три года назад и...

С сентября лихачей ждет неприятная новость: начинают действовать новые радары (5)

На литовских дорогах государственного значения на...

Объявление: скупают профили на фейсбуке по 17 евро (2)

"Покупаю профили на фейсбуке по 17 евро". Такое...

В ближайшие выходные в Литве будет ограничена продажа алкоголя (1)

В ближайшие выходные в Литве будет ограничена продажа...