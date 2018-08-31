Он сказал, что его решение по этому вопросу непоколебимо и он будет призывать, чтобы подобное решение было принято.

Председатель ЕК сказал, что он пришел к такому решению после получения данных опроса, проведенного летом во всем ЕС. В нем участвовали 4,6 млн. европейцев, 80% из которых высказались за отмену перехода на летнее время.

По словам Юнкера, окончательное решение должно быть принято 31 августа.