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Поскольку эпидемиологическая ситуация в Литве не улучшается, ужесточают требования карантина и предпринимают дополнительные меры безопасности. Одна из них – интенсивное патрулирование в городах, чтобы люди не толпились и не нарушали действующие требования.
Vilniaus Kalėdų eglė
Vilniaus Kalėdų eglė
© DELFI

Вильнюсские стрелки будут интенсивно патрулировать в городе. В воскресенье член Литовского союза стрелков Паулюс Саударгас сообщил, что "в ответ на призыв полиции вчера они вывели в центр столицы и в ТЦ 30 стрелков".

На фото видно, что усилено патрулирование и у главной елки города, поскольку посмотреть на нее все еще приходит много горожан и гостей города.

"Ситуация как на площадях, так и в ТЦ оказалась лучше, чем прогнозировали. Потоки нельзя назвать неуправляемыми, а средства защиты носят почти все, но вчера было сделано больше 100 предупреждений, связанных с неправильным ношением масок, несколько человек были без масок, люди их забыли, такое бывает", – сказал он.

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