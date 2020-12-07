Вильнюсские стрелки будут интенсивно патрулировать в городе. В воскресенье член Литовского союза стрелков Паулюс Саударгас сообщил, что "в ответ на призыв полиции вчера они вывели в центр столицы и в ТЦ 30 стрелков".
На фото видно, что усилено патрулирование и у главной елки города, поскольку посмотреть на нее все еще приходит много горожан и гостей города.
"Ситуация как на площадях, так и в ТЦ оказалась лучше, чем прогнозировали. Потоки нельзя назвать неуправляемыми, а средства защиты носят почти все, но вчера было сделано больше 100 предупреждений, связанных с неправильным ношением масок, несколько человек были без масок, люди их забыли, такое бывает", – сказал он.
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