В интервью порталу DELFI Авулис сказал, что налог на недвижимость Литва введен, поскольку он существует почти во всех странах Евросоюза. Предприниматель считает, что этот налог должно платить и государство, а это заставит его продать часть недвижимости. Продажа госнедвижимости помогла бы найти деньги на повышение зарплат учителям.

"Мы должны понять, что введение налога на недвижимость - вопрос времени. Тогда возникает вопрос, введет его следующее правительство или нет. И все. Но я не сомневаюсь, что рано или поздно он в Литве появится, поскольку он есть почти во всех странах Европы. Мы всегда что-то хотим сделать для избирателей, но если хотим больше социальной справедливости, то налоги должны платить все, тогда перераспределить полученные средства и дать тем, кто живет в нищете.

Мы - предприниматели - и сейчас платим этот налог. Его сейчас не платят только физические лица и государство. У нас есть лишь одно условие. Вводите, но этот налог должно платить и государство, поскольку оно в Литве - самый крупный владелец недвижимости. Если налог будет платить и государство, тогда появится мотивация обсудить вопрос, зачем ему столько имущества. Я много раз говорил о том, сколько бань есть у государства, сколько домов отдыха. Они говорят, что нет денег на зарплаты учителям. Я быстро могу показать, что надо продать, чтобы получить 50 млн. евро. Очень быстро. У государства есть ненужное имущество за сотни миллионов евро. А мы снова идем не в том направлении. Здание судов будет строить Национальная администрация судов. На какие деньги? На те, которых не хватает учителям? Это я и хочу сказать, что я могу построить это здание, а вы платите мне за аренду, возьмите здание в аренду", - сказал предприниматель.