Он не демонстрирует свое богатство, не бросается деньгами, не стремиться привлекать к себе внимание. Однако образ немногословного и избегающего внимания предпринимателя Викторас Буткус разрушил на конференции "Точка излома 2017", где поделился как своими планами, так и семейными ценностями и замечаниями по поводу литовского бизнеса.
Viktoras Butkus
© DELFI / Karolina Pansevič

В последнее время Буткус чаще появляется в публичных местах: в Вильнюсе на его деньги строят музей современного искусства MO, предприниматель чаще стал делиться своими идеями. Пока этого не было, по его мнению, говорить было не о чем. "У меня есть такая особенность - я не люблю говорить о двух вещах. Первое – не говорю о том, чего не знаю. Когда я был директором Fermentаs, говорил о науке и бизнесе, поскольку хорошо в этом разбирался. Второе, я не очень люблю говорить, что сделаю, если этого не сделаю, будут спрашивать, почему не сделал, зачем это нужно? Сейчас, когда вокруг музея стоят краны, могу смело говорить: полгода назад не говорил бы", – сказал он.

Он сказал, что не избегает публичных мест, только видно иначе их воспринимает. "Я хожу в театры, на концерты, моя жена дома - наш министр культуры, у нас есть билеты на все фестивали, но той элиты, о которой вы говорите, я там не вижу, разве что бывают на престижных концертах. Надо выбирать, что такое это публичное пространство: если это фестиваль моды, да, туда мы не ходим", – сказал Буткус.

Почему он как обычные богатые люди не демонстрирует яхты и виллы? Этот вопрос ему кажется странным: у него таких игрушек нет, а демонстрировать богатство, по его мнению, неэтично. "Да, у нас есть вилла – построенный в 1940 г. домик в деревне, где собирается наша семья", – сказал он, прибавив, что на практике чаще всего общался с иностранными учеными-предпринимателями, умными и богатыми людьми, которые, вероятно, способствовали формированию его имиджа.

"Когда работаешь на Западе, этичное поведение очень важно. Я не хочу ничего говорить о Литве, но на западе нетерпимо относятся к такому явлению, когда руководитель ездит на пятом BMW, а работникам платит минимум, или устраивает работников на полставки за полминимума. Это абсолютно неэтично", – считает Буткус.

Он сказал, что не стремился к богатству, когда начинал бизнес. Так сложилось, что в 1990 г. Литва обрела независимость, и лаборатория, в которой он работал, перестала получать финансирование, пришлось думать, как выжить.

"То, чем я занимался всю жизнь, для меня было интересной игрой", – рассказал он, заметив, что важным оказалась возможность применения этого на практике.

В 2010 г. Fermentas был продан американской компании Thermo Fisher Scientific. Получив свою долю, он в первую очередь рассчитался с государством - заплатил больше 10 млн. евро. Потом стал думать, что делать с оставшейся частью. Он с женой Дангуоле решил, что просто отдать их трем детям - неразумно.

"По статистике, деньги пропадают в третьем поколении: внуки тратят деньги очень быстро и не на лучшее", – сказал он, объясняя свое решение. Буткус не скрывал: его дети не знали отказа ни в чем, что было связано с учебой, культурой и здоровьем. все они окончили учебу за границей и вернулись в Литву, здесь работают и зарабатывают сами. "Если были какие-то проблемы с поведением, я говорил, что терплю, учу своим примером. Сработало – ни один не выбрал плохую дорогу", – сказал предприниматель. А думая, что делать с деньгами, он вспомнил слова американского миллиардера Уоррена Буффета, что должно быть стыдно умирать богатым.

"Сначала я этого не понимал. Но думал,надо что-то делать", – шутил предприниматель. Но потом заметил, что надо уметь не только умно зарабатывать деньги, но и тратить их с умом. А идея музея современного искусства показалась ему отличной.

В коллекции, собранной Буткусом – около 4500 творений современного искусства. Большая часть – времен независимости Литвы, после 1990 г., есть из из советского периода.

Эта коллекция стоила Буткусам 5 млн. евро, еще 3 лн. стоила земля и 7 млн. будет стоить строительство здания музея. Всего – 15 млн. евро. Но на его содержание потребуется еще по 600 000 евро в год. Буткус надеется, что найдутся те, кто захочет об это позаботиться.

На вопрос из зала, не станет ли он финансировать и эту часть расходов, Буткус, шутя, ответил: "Последнее отдать не могу, еще и моя собака хочет есть".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

Брюссель осторожно оценивает идею Литвы отказаться от летнего времени (3)

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает вопрос...

Antanas Smetona Kauno Soboras tarpukariu

Раньше жители Литвы в праздники не пили: все изменилось в советское время (110)

Сегодня рождественский стол сложно себе представить...

Дом подписантов готовится к принятию Акта 16 февраля (7)

Спустя почти 100 лет акт о независимости Литвы привезут...

Сравнили использование денег в странах Балтии: Литва - не созидатель, а страна выплат (52)

Литва - единственная страна из стран Балтии, в которой...

Поздравляем католиков и протестантов с Рождеством Христовым (24)

Наступило рождественское утро – наверное самое...

TOP новостей

Сравнили использование денег в странах Балтии: Литва - не созидатель, а страна выплат (52)

Литва - единственная страна из стран Балтии, в которой...

Gyvenimas miške Gyvenimas miške Gyvenimas miške

Жизнь без электричества в избе в литовском лесу (78)

Каждый человек сам выбирает, как он хочет жить. У...

Брюссель осторожно оценивает идею Литвы отказаться от летнего времени (3)

Европейская комиссия (ЕК) рассматривает вопрос...

Antanas Smetona Kauno Soboras tarpukariu

Раньше жители Литвы в праздники не пили: все изменилось в советское время (110)

Сегодня рождественский стол сложно себе представить...

Дом подписантов готовится экспонировать Акт 16 февраля (7)

Спустя почти 100 лет акт о независимости Литвы привезут...