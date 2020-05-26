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Литовская прокуратура предоставила предпринимателю Александрасу Рибниковасу статус информатора после того, как он передал данные о возможной коррупции министра транспорта Ярослава Наркевича. Политик тогда работал в Вильнюсском самоуправлении, показывает полученная BNS копия документа.
Jaroslavas Narkevičius
Jaroslavas Narkevičius
© DELFI / Josvydas Elinskas

Прокурор Генпрокуратуры принял такое решение, констатировав, что "в действиях Я. Наркевича и других ответственных лиц самоуправления вероятно имеют место нарушения, связанные с незаконным или непрозрачным использованием общественных средств или имущества".

"Можно сделать обоснованный вывод, что предоставившее сообщение о нарушении лицо и приведенная им информация по существу соответствуют предусмотренным в Законе о защите информаторов требованиям и А. Рибниковаса следует признать информатором", - говорится в решении прокурора Валдаса Ужданавичюса от 12 марта, копию которого получило агентство BNS.

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Генпрокуратура публично не комментирует, предоставлен ли статус информатора конкретному лицу.

Закон предусматривает, что информаторы могут быть освобождены от ответственности за участие в нарушениях, на них запрещено оказывать давление, информаторы могут получать возмещение за ценную информацию и бесплатную правовую помощь.

Предприниматель А. Рибниковас утверждает, что его предприятие реконструировало дом родителей Я. Наркевича в обмен на помощь в получении заказов на реновацию детских садов и школ города Вильнюса.

Министр утверждает, что обвинения предпринимателя являются частью организованной кампании клеветы.

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