Мусоропроводы в многоквартирных домах появились во время строительства жилых районов в 60-ые и 70-ые годы. Представитель Вильнюсской мэрии Стасе Кведерене сказала, что их появление было оговорено в проектах того времени.

"Это делалось для удобства жителей. Ведь раньше приходилось бегать за мусоровозом, поскольку мусор вывозили в определенные дни и в конкретное время", – сказала Кведерене.

Однако она отметила, что в новостройках нашего времени мусоропроводов нет, поскольку они доставляют немало неудобств – это и неприятные запахи и засорение.

Представитель компании Mano Būstas Аурелия Дапкунене рассказала, что порой недисциплинированные жители заталкивают в мусоропровод и крупногабаритные отходы – упаковки, коробки от пиццы – тогда коммунальным службам приходится прочищать мусоропровод: "Кстати, во время таких работ находили в шахте и ковры и рулоны линолеума".

Дапкунене считает, что мусоропроводы - пережиток прошлого. "Через него дом теряет тепло, уже не говоря о том, что при неправильном его использовании в подъезде стоит неприятный запах. Но это общая инженерная система дома и решать ее судьбу должны сами жители. Закрыть систему могут решить только жители, а ее устранение потребует немало средств", - заметила специалист.

Вильнюсская мэрия обратилась в Министерство охраны окружающей среды с просьбой запретить использование мусоропроводов после того, как в городе появятся специальные площадки для сбора коммунальных отходов. Сейчас такого закона нет.

Министерство отметило, что такой документ им получен, но поскольку эти системы являются частью дома, то министерство не может решать их судьбу.

Представитель министерства Агне Багочюте заверила, что министерство не будет менять закон об утилизации коммунальных отходов с учетом обращения мэрии.

Мэрия, по словам Кведерене, еще в 2013 году заказала централизованное исследование подсчета и платы за предоставление коммунальных услуг. В нем сказано, что если жители откажутся от мусоропроводов, то они сэкономят 3,6 евроцентов за кв. м жилья в месяц.

Итак: если площадь квартиры 60 кв. м, это больше 2 евро в месяц или почти 26 евро в год.

"Упразднение мусоропровода позволит обеспечить требования гигиены, не будет неприятных запахов. Ведь в законе об утилизации отходов указаны обязательства – сортировка отходов на месте их сбора. Когда есть мусоропровод, отходы сортируют немногие жители. А чем меньше людей сортирует отходы, тем дороже стоит их утилизация. С нового года мэрия будет менять порядок – плата будет зависеть от количества отходов", – сказала Кведерене.

По словам Дапкунене, многие жители замечают, что не хватает мест сортировки отходов: "Вильнюс не побуждает жителей сортировать отходы, мест сортировки не хватает, вторсырье вывозят нерегулярно, контейнеры стоят переполненные, мусор оставляют рядом с контейнерами. Жители получают немного информации о сортировке отходов и пользе, которую она приносит".

Председатель жилтоварищества должен провести голосование, во время которого жители выскажут свое мнение по вопросу дальнейшей судьбы мусоропровода.

Дапкунене сказала, что Mano Būstas регулярно проводит такие опросы-голосования, но немногие жители домов приходят к единому мнению: "Жители считают эту устаревшую систему удобной для пожилых и больных людей, которые редко выходят на улицу. Новые площадки будут в стороне от дома, значит это доставит таким людям неудобство.

Чаще всего люди разбиваются на два лагеря – одни хотят жить в чистоте и порядке и согласны носить мусор на такие площадки, поскольку они его сортируют. Другие – не сортируют, страдают от смрада, но ничего менять не хотят".

Кведерене заверила, что немного домов решили отказаться от мусоропроводов.

"Ведь если человек покупал квартиру с таким удобством, как мусоропровод, а сейчас большинство решит от него отказаться, будут нарушены права других людей. Я считаю, что в этом вопросе позиции большинства не достаточно. Людям это удобно - подошел, выбросил, а если большинство решит отказаться, человек будет лишен такой возможности", – сказал юрист Литовской палаты жилья Альгирдас Глодянис.

Он сказал, что если все до одного жителя за устранение мусоропровода не проголосовали, то закрывать его нельзя. Он не считает появление новых площадок для сбора мусора важным аргументом для отказа от существующей системы.

"Я не против новой системы, но отказаться от мусоропровода могут лишь все жители дома единогласно, в противном случае этот вопрос должен решать суд, появиться новый порядок судебной практики. Я думаю, новые площадки есть далеко не везде, мэрии пока нечем хвастаться, а что будет в будущем – посмотрим", – сказал Глодянис.