Тем не менее, это предложение подверглось критике со стороны других депутатов. Они поддерживают эту идею, но подчеркивают, что на большую поддержку родителей нет средств.

Поощрит рождаемость

Три парламентария - Ремигиюс Жемайтайтис, Витаутас Камблявичюс и Она Валюкявичюте – на этой неделе зарегистрировали поправки к закону социального страхования по болезни и материнству и предложили до одного года за ребенка платить 100 процентов заработка матери, а до 2-х лет - 75 процентов.

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Родители теперь могут выбирать - получить большее пособие, но в течение одного года, или меньшее в течение двух лет с возможностью на второй год вернуться к работе, не теряя пособия. Теперь при выборе получения пособия в течение одного года, его размер достигает 100 процентов прежнего заработка, а в течение двух лет - 70 процентов в первый год и 40 процентов - во второй год.

Р.Жемайтайтис говорит, что более высокая заработная плата будет стимулировать рождаемость.

"Когда аналогичное положение было в силе, уровень рождаемости повышался - при гарантированном доходе в семьях с одним ребенком через год или полтора появлялся и второй", - сказал BNS депутат. Он не знает, как такое изменение будет стоить "Содре".

Р.Жемайтайтис сомневается в том, что "крестьяне" будут выступать против такого предложения. Кроме того, по его словам, для того, чтобы сбалансировать финансы, могут измениться размеры пособий, например, во второй год они могут достичь не 75 процентов, а 70 или 60 процентов. Но в таком случае позже выплата в течение нескольких лет будет увеличена до 85 процентов.

Более щедрые выплаты - более высокие взносы или более низкие пенсии

Член комитета по социальным вопросам и труду социалдемократ Альгирдас Сисас говорит, что страхование по беременности и родам "Содре" невыгодно - взносов меньше, чем выплат.

Руководитель комитета по социальным вопросам и труду Риманте Шалашявичюте не видит возможности увеличения взносов "Содры" при стремлении платить более высокие пособия для родителей, воспитывающих детей. По ее словам, не все согласны с тем, что с за счёт уплаченных одними налогов другие воспитывали детей.

Риманте Шалашявичюте также считает, что это вызвало бы разочарование пенсионеров.

Прекратит увеличение детских денег

Член Комитета по социальным вопросам и труду "крестьянин" Томас Томилинас уверен, что увеличение пособия по уходу за ребенком без сокращения новых налогов или финансирования других областей не доступны.

"Можно построить новую дорогу, но это требует денег. Здесь то же самое. Если во время переговоров (об участии "Порядка и справедливости" в коалиции - BNS) примут решение устранить некоторые другие программы или ввести новые налоги и полученные деньги направить туда - всё в порядке", - сказал Т. Томилинас BNS.

Он подчеркнул, что до сих пор внимание было сосредоточено на детских деньгах, которые платят за всех детей в возрасте до 18 лет. Они выплачиваются из государственного бюджета, а также пособия по уходу за ребёнком - из средств "Содры".

При определении размера пособия по беременности и родам Т.Томилинас предлагает принять во внимание мировую практику.

"Наши пособия по материнству являются одними из самых щедрых не только в Европе, но и в мире. Это большое достижение для Литвы. В США это всего 12 недель", - сказал Т. Томилинас.

Уменьшение социального неравенства - важнее

Риманте Шалашявичюте прогнозирует, что правительство и не будет поддерживать поправку "Порядка и справедливости", потому что все имеющиеся деньги важнее использовать для других целей. Она надеется, что и Сейм это не поддержит.

"Предыдущий опыт показал, что было много злоупотреблений - по договорённости, особенно в частных компаниях, повышали зарплаты. Но уровень рождаемости был на самом деле выше. Поэтому, если так стремятся улучшить демографическую ситуацию в стране, эта мера будет достаточно эффективной, но есть еще один аспект - финансовые возможности государства. Деньги нужны больше для сокращения социального неравенства", - сказала она.

Председатель комитета также подчеркнула, что во время встреч молодые семьи обещают родить больше, если пособия будут выше, но не рассчитывают на то, что через несколько лет детей придется растить из зарплаты. По ее словам, в стране сейчас нет нехватки детских садов.

По словам Р. Шалашявичюте, многие семьи теперь, получая пособия, работают нелегально.

"В большинстве случаев получать пособие выбирает тот из родителей, который зарабатывает больше. И, кроме того, он по-прежнему работает нелегально. Получает заработную плату в "конверте". Особенно в районах", - сказала глава комитета.

По данным "Содры", в 2016 году размер пособия по воспитанию детей до двух лет составил 177,1 млн евро, в прошлом году - 192,3 млн евро, а в первой половине этого года - 87 млн евро.

В мае этого года пособия получили около 42,1 тыс. человек - примерно столько же, как и год назад, а в позапрошлом году - 40,5 тыс.

Среднее пособие на ребенка до одного года составит 491,2 евро (в прошлом году 469,4 евро), до двух лет - 345,2 евро (314,3 евро). До 400 евро в июне получили 23250, а более 1,6 тыс. евро – 108 человек. Эта выплата не может превышать величины двух средних зарплат - около 1,7 тыс. евро.

Существует тенденция, что каждый год увеличивается количество мужчин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком - в этом году их – 10 тыс. (в прошлом году - 9,7 тыс.).

Летом 2016 года, рассматривая социальную модель, Сейм намеревался вернуть пособие по беременности и родам на докризисный уровень: до того, как ребёнку исполнится год – 100% заработка одного из родителей, и до двух лет - 85%.