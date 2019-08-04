Желая приобрести сигареты, придётся покупать не только их, но и зажигалку – такое условие услышала отдыхавшая в Паланге жительница Вильнюса. Девушка утверждала, что сигареты ей обошлись более, чем на евро дороже, хотя зажигалка ей была не нужна, просто в баре на улице Й.Басанавичюса сигареты обязательно покупать лишь в наборах.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Сотрудники DELFI сами посетили бар Resort Pub на улице Й.Басанавичюса в Паланге и услышали то же условие – желая купить сигареты, необходимо покупать и зажигалку. Цена указанных читательницей DELFI сигарет – 4,70 евро, однако вместе с зажигалкой в баре они стоят 6 евро.

Правда, в чеке указано, что клиент покупает зажигалку и сигареты, однако цены отдельно не указаны. Указана лишь общая сумма – 6 евро.

Cigarečių kaina Palangoje, "Resort Pub"
Cigarečių kaina Palangoje, "Resort Pub"
© DELFI / Justinas Auškelis
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И хотя руководитель Resort Pub это предложение приравнивает к комплексным обедам, представитель Департамента по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем заверил, что продажа табачных изделий в наборах незаконна.

Руководитель бара утверждает, что это предложение такое же, как и комплексные обеды

Во время встречи журналистов DELFI с руководителем бара Resort Pub последний указал, что в действительности в баре сигареты можно приобрести лишь совместно с зажигалкой. Кстати, он не пожелал представиться, утверждая, что всю информацию о нем можно найти в интернете. На чеке указано, что Resort Pub принадлежит ЗАО Skortis, которым руководит Артурас Тимукас.

"Мы в комплектах продаём: покупаешь зажигалку – покупаешь и сигареты, – подтвердил информацию руководитель и заявил, что это не нарушает прав потребителей. – Мы же сигареты продаём за ту же самую цену, как и предусмотрено законом, а зажигалку продаём за свою цену, за которую хотим её продать".

Руководитель утверждает, что отдельно зажигалку или сигареты в их баре приобрести невозможно. "У нас нет такой опции отдельно. У нас есть только вместе. Как и меню. Можно заказать жаркое, а можно заказать блины, но блинами мы не торгуем, только жарким, так разве я нарушаю права потребителей, если не торгую блинами? – задал риторический вопрос руководитель и заявил, что и еда продается в комплектах. – Есть у нас комплекты, можно купить жаркое, напиток и суп. Так называемый "комплексный обед". И этот суп отдельно не продаётся, только в комплекте. Как и напиток отдельно не продается".

Руководитель еще раз подчеркнул, что отдельно эти товары приобрести невозможно. "Отдельно зажигалку мы не продаем, у нас даже в меню этого нет".

Cigarečių kaina Palangoje, "Resort Pub"
Cigarečių kaina Palangoje, "Resort Pub"
© DELFI / Justinas Auškelis

Не было ли жалоб от клиентов из-за такого решения? "Не очень хорошо понимаю суть жалобы. Мы не нарушаем ни одного закона, – заявил руководитель Resort Pub и добавил, что, если нарушает закон – исправится. – А если я что-то нарушил, как вы считаете, то тогда следует всем запретить торговать комплексными обедами, которые продают по всей Литве. Потому что они тоже нарушают закон, потребитель не может купить отдельно дешевый суп".

В конце разговора руководитель добавил, что проблема в другом – курение. Призвав всех клиентов бросить курить, он добавил, что курение очень вредит здоровью.

Табачные изделия продавать в наборах запрещено

Руководитель отдела контроля за табаком и алкоголем департамента по контролю за наркотиками, табаком и алкоголем Рокас Дакнис указал, что, руководствуясь законом, запрещено табачные изделия продавать в наборах с другими товарами.

"Положения закона о контроле за табаком, табачными изделиями или связанными с ними изделиями запрещают продавать табачные изделия в наборе с другими товарами, поэтому указанный вами способ торговли, когда сигареты продаются лишь вместе с зажигалкой, возможно, противоречит положениям закона", – заявил Р. Дакнис.

Руководитель отдела департамента табака и алкоголя указал, что что из-за этой ситуации будет начато расследование.

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